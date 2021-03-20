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Бастрыкину доложат о ходе дела о взрывах газа в Карачаево-Черкесии
Бастрыкину доложат о ходе дела о взрывах газа в Карачаево-Черкесии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах расследования дела о травмировании людей от взрыва газа в Карачаево-Черкесии,... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T08:59
2021-03-20T08:59
россия
светлана петренко
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
усть-джегута
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах расследования дела о травмировании людей от взрыва газа в Карачаево-Черкесии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Ранее сообщалось, что пять человек доставлены в больницу после пожара и взрыва газа в пункте выдачи товаров в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии.Петренко отметила, что накануне в соцетях в адрес Бастрыкина опубликовано обращение депутата Госдумы с просьбой провести проверку одной из газораспределительных организаций Карачаево-Черкесии. Автор отмечает произошедшие в городе Усть-Джегута случаи утечки газа на одном и том же участке газопровода и связывает их с происшествиями, в результате которых в марте 2021 года пострадало пять человек, трое находятся в ожоговом центре, а также в декабре 2020 года – тогда пострадали два человека, один из которых погиб.В следственном управлении СК по Карачаево-Черкесской Республике по происшествию в марте расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека". В рамках расследования этого дела следствие намерено повторно изучить обстоятельства произошедшего по материалу о гибели человека в декабре 2020 года."Председатель СК РФ поручил руководству регионального подразделения СК РФ представить полную информацию о ходе расследования указанного уголовного дела и ранее проведенной доследственной проверки, а также о наличии взаимосвязи между сообщенными автором обращения случаями утечками газа и травмированием людей", - сказала Петренко.
https://ria.ru/20210320/pozhar-1602092604.html
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россия, светлана петренко, карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, усть-джегута, происшествия

Бастрыкину доложат о ходе дела о взрывах газа в Карачаево-Черкесии

08:59 20.03.2021
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах расследования дела о травмировании людей от взрыва газа в Карачаево-Черкесии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что пять человек доставлены в больницу после пожара и взрыва газа в пункте выдачи товаров в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии.
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Петренко отметила, что накануне в соцетях в адрес Бастрыкина опубликовано обращение депутата Госдумы с просьбой провести проверку одной из газораспределительных организаций Карачаево-Черкесии. Автор отмечает произошедшие в городе Усть-Джегута случаи утечки газа на одном и том же участке газопровода и связывает их с происшествиями, в результате которых в марте 2021 года пострадало пять человек, трое находятся в ожоговом центре, а также в декабре 2020 года – тогда пострадали два человека, один из которых погиб.
В следственном управлении СК по Карачаево-Черкесской Республике по происшествию в марте расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека". В рамках расследования этого дела следствие намерено повторно изучить обстоятельства произошедшего по материалу о гибели человека в декабре 2020 года.
"Председатель СК РФ поручил руководству регионального подразделения СК РФ представить полную информацию о ходе расследования указанного уголовного дела и ранее проведенной доследственной проверки, а также о наличии взаимосвязи между сообщенными автором обращения случаями утечками газа и травмированием людей", - сказала Петренко.
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РоссияСветлана ПетренкоКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУсть-ДжегутаПроисшествия
 
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