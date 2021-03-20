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Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей
Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей
Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что Украина превосходит Польшу. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T06:41
2021-03-20T07:11
арсен аваков
польша
украина
в мире
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что Украина превосходит Польшу.Так министр прокомментировал вероятность вступления страны в НАТО."Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет", - заявил Аваков в эфире телеканала "Украина", не уточнив, в чем именно выражается это превосходство.При этом он выразил мнение, что жители Украины "тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам".Ранее постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что Киеву необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на шесть процентов ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши. В 2019 году специалисты Всемирного банка указали, что при существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши.
https://ria.ru/20210311/proval-1600701125.html
https://ria.ru/20210311/saakashvili-1600700608.html
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арсен аваков, польша, украина, в мире

Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей

06:41 20.03.2021 (обновлено: 07:11 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что Украина превосходит Польшу.
Так министр прокомментировал вероятность вступления страны в НАТО.
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11 марта, 05:15
Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет", - заявил Аваков в эфире телеканала "Украина", не уточнив, в чем именно выражается это превосходство.
При этом он выразил мнение, что жители Украины "тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам".
Ранее постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что Киеву необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на шесть процентов ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши.
В 2019 году специалисты Всемирного банка указали, что при существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши.
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