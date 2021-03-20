https://ria.ru/20210320/avakov-1602081441.html
Глава МВД Украины Аваков: Байден рискует развязать новую холодную войну
Глава МВД Украины Аваков: Байден рискует развязать новую холодную войну
Заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине может привести к новой холодной войне с Западом, считает министр внутренних дел... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T00:20
2021-03-20T00:20
2021-03-20T08:57
россия
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сша
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КИЕВ, 20 мар – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине может привести к новой холодной войне с Западом, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.По его мнению, это будет конфликт между западной цивилизацией и "русской империей, как ее видит Путин".В связи с этим он опасается, чтобы это не привело к "горячей войне" для Украины.Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос, считает ли последнего "убийцей". Путин на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Американский президент пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.
https://ria.ru/20210319/bayden-1602063406.html
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россия, арсен аваков, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире
КИЕВ, 20 мар – РИА Новости.
Заявление президента США Джо Байдена
о президенте России Владимире Путине
может привести к новой холодной войне с Западом, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
.
По его мнению, это будет конфликт между западной цивилизацией и "русской империей, как ее видит Путин".
В связи с этим он опасается, чтобы это не привело к "горячей войне" для Украины.
"<...> и мы должны быть к этому готовы", — сказал Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос, считает ли последнего "убийцей".
Путин на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Американский президент пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.