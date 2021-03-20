https://ria.ru/20210320/avakov-1602081441.html

Глава МВД Украины Аваков: Байден рискует развязать новую холодную войну

Глава МВД Украины Аваков: Байден рискует развязать новую холодную войну

Заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине может привести к новой холодной войне с Западом, считает министр внутренних дел... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T00:20

2021-03-20T00:20

2021-03-20T08:57

россия

арсен аваков

джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 20 мар – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине может привести к новой холодной войне с Западом, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.По его мнению, это будет конфликт между западной цивилизацией и "русской империей, как ее видит Путин".В связи с этим он опасается, чтобы это не привело к "горячей войне" для Украины.Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос, считает ли последнего "убийцей". Путин на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Американский президент пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.

https://ria.ru/20210319/bayden-1602063406.html

россия

сша

украина

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россия, арсен аваков, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире