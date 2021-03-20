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Глава МВД Украины Аваков: Байден рискует развязать новую холодную войну
Глава МВД Украины Аваков: Байден рискует развязать новую холодную войну
Заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине может привести к новой холодной войне с Западом, считает министр внутренних дел... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T00:20
2021-03-20T08:57
россия
арсен аваков
джо байден
владимир путин
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 20 мар – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине может привести к новой холодной войне с Западом, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.По его мнению, это будет конфликт между западной цивилизацией и "русской империей, как ее видит Путин".В связи с этим он опасается, чтобы это не привело к "горячей войне" для Украины.Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос, считает ли последнего "убийцей". Путин на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Американский президент пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.
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россия, арсен аваков, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире

Глава МВД Украины Аваков: Байден рискует развязать новую холодную войну

00:20 20.03.2021 (обновлено: 08:57 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мар – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине может привести к новой холодной войне с Западом, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его мнению, это будет конфликт между западной цивилизацией и "русской империей, как ее видит Путин".
В связи с этим он опасается, чтобы это не привело к "горячей войне" для Украины.

"<...> и мы должны быть к этому готовы", — сказал Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос, считает ли последнего "убийцей".
Путин на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Американский президент пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.
 
РоссияАрсен АваковДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
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