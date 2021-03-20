https://ria.ru/20210320/astrologiya-1601784356.html

Всемирный день астрологии

Всемирный день астрологии

Всемирный день астрологии (International Astrology Day) отмечается в день весеннего равноденствия. В 2021 году эта дата приходится на 20 марта. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T02:02

2021-03-20T02:02

2021-03-20T02:02

всемирный день астрологии

справки

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Всемирный день астрологии (International Astrology Day) отмечается в день весеннего равноденствия. В 2021 году эта дата приходится на 20 марта.В этот день берет свое начало новый астрономический год. Астрология (в переводе с греческого языка: astron – звезда и logos – учение) – учение о связи между расположением небесных светил и историческими событиями, судьбами людей и народов. Возникновение астрологии связано с осмыслением первобытным человеком изменения лунных фаз и затмений и осознанием связи между сменой времен года и прохождением Солнца через точки равноденствия и солнцестояния. В Шумере и Вавилоне, где астрономические наблюдения велись с начала третьего тысячелетия до нашей эры, в Китае, где они производились с середины второго тысячелетия до нашей эры, астрология первоначально подразумевала лишь наблюдения за движением Солнца и Луны и составление таблиц, позволявших предсказывать время их обращения и затмений. Выросшая из народных примет, древняя астрология предзнаменований была неизбежным этапом в развитии естествознания. Она выявляла и использовала для прогнозов связь годичного обращения Земли вокруг Солнца с периодами засухи и дождей, обилия пищи и бескормицы. В начале IV века до нашей эры в ходе культурного обмена между Грецией и Ближним Востоком после завоеваний Александра Македонского с астрологией познакомились греческие философы. Включив в сферу компетенции астрологии жизнь отдельного человека, они положили начало новому направлению – гороскопической астрологии. Гороскоп представляет собой схему расположения Солнца, Луны и планет на определенный момент времени для данной географической широты и долготы. Человек в астрологии помещался в центр Вселенной, поскольку существовавшая тогда астрономическая система Птолемея была геоцентрической и рассматривала Землю как сферу, вокруг которой обращаются небесные тела. Круг гороскопа подразделяется на 12 равных частей, а небесная сфера делится в двух направлениях на 12 сегментов. Исходное деление небесной сферы называется зодиакальным. Зодиак представляет собой пояс, отступающий от эклиптики (видимый путь движения Солнца по небесной сфере) на 8° в обе стороны и разделенный на 12 равных частей – знаков Зодиака – по 30° каждая. Вавилоняне открыли зодиакальный круг на рубеже V и VI веков до нашей эры и присвоили каждой его части имя созвездия, занимавшего в то время большую часть 30-градусного отрезка. Отсчет знаков Зодиака ведется от созвездия Овна (0°), за которым с 30-градусным интервалом следуют Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. В результате смещения точек равноденствия нулевой градус ныне уже не совпадает с созвездием Овна, однако астрологи продолжают исходить из того, что начало зодиакального круга, которое первоначально устанавливалось по движению Солнца, должно по-прежнему совпадать с точкой весеннего равноденствия – с точкой пересечения эклиптики и небесного экватора, через которую Солнце проходит в своем движении к северу. Гороскоп основывается на том, что совершение события связывается с прохождением определенной точки эклиптики, которая как раз и определяет данное событие, характер и судьбу человека. Астрология получила широкое распространение в Римской империи. С критикой астрологии как разновидности языческого фатализма выступило христианство. В IX-X веках значительного развития достигла арабская астрология. Греческая гороскопическая астрология была оттеснена на второй план, уступив место гадательной (дивинационной) астрологии. Астрология этого типа помогала осуществить выбор (выбрать надлежащее время для какого-нибудь начинания) и давала ответы на самые разные вопросы (как возместить убытки или выгоднее вложить деньги). Гороскоп составлялся на тот час и минуту, когда был задан вопрос, и ответ зависел от расположения планет на этот момент времени. В XI-XII веках астрология проникла в средневековую Европу через испанские университеты. Возникновение в XVI веке гелиоцентрической системы Николая Коперника и развитие научного естествознания в XVII-XVIII веках привели к дискредитации астрологии, первоначально в среде астрономов, а позднее в научной среде в целом. Кроме того, репутация астрологии оказалась подорванной из-за процветавшего шарлатанства.Возрождение интереса к астрологии произошло после Первой мировой войны (1914-1918). С середины XX века астрология вновь приобрела популярность.С точки зрения ученых астрология является лженаукой. Критика астрологии известна со времен Древней Греции. В IV веке до нашей эры астроном Евдокс предостерегал, что не следует доверять халдеям (занимавшимся гаданиями по звездам) и их предсказаниям о жизни человека, основанным на дне его рождения. Известный итальянский физик и астроном Галилео Галилей (1564-1642) отмечал, что большая часть предсказаний идет вразрез с реальной жизнью. Научная критика астрологии и методов ее прогнозирования содержится в работах Джона Беннета и Джона Барта, Мишеля Гоклена, Джона Мак-Джерви, Джона Мак-Гру. Ученые отмечают, что массовое увлечение астрологией и прочими отраслями тайновидения характерно для кризисных моментов развития общества и культуры.Согласно современным исследованиям, к астрологам обращаются в сложные моменты жизни. Во многих случаях консультация астролога – это реакция человека на стрессы, которые возникают из-за отсутствия у личности социальных навыков. По последним данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне стали более скептически относиться к гороскопам и астрологическим прогнозам. Если в 2000 году в астрологические прогнозы верили 33%, в 2015 году – 31%, то в последние годы доля таких людей составила 15%.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день астрологии, справки