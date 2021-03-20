https://ria.ru/20210320/astrazeneca-1602136705.html

В Варшаве заявили о боязни поляков прививаться вакциной AstraZeneca

В Варшаве заявили о боязни поляков прививаться вакциной AstraZeneca

Многие поляки боятся прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T17:12

2021-03-20T17:12

2021-03-20T17:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

польша

варшава

в мире

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ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Многие поляки боятся прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик."У нас несколько сот тысяч доз вакцины, которые не были использованы, потому что пациенты не явились", - добавил он.Министр напомнил, что применение вакцины AstraZeneca одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам, и призвал журналистов отказаться от негативной информации на предмет этой вакцины.Дворчик пояснил, что люди, которые отказываются прививаться вакциной AstraZeneca, "переходят в конец очереди" и смогут привиться, "когда вакцин будет уже так много, что очереди не будет".По последним данным, в Польше вакцинировано от коронавируса более 3,2 миллиона человек при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями.До настоящего времени республика получила почти 5,8 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html

польша

варшава

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , польша, варшава, в мире