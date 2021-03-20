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https://ria.ru/20210320/astrazeneca-1602136705.html
В Варшаве заявили о боязни поляков прививаться вакциной AstraZeneca
В Варшаве заявили о боязни поляков прививаться вакциной AstraZeneca
Многие поляки боятся прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T17:12
2021-03-20T17:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
польша
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Многие поляки боятся прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик."У нас несколько сот тысяч доз вакцины, которые не были использованы, потому что пациенты не явились", - добавил он.Министр напомнил, что применение вакцины AstraZeneca одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам, и призвал журналистов отказаться от негативной информации на предмет этой вакцины.Дворчик пояснил, что люди, которые отказываются прививаться вакциной AstraZeneca, "переходят в конец очереди" и смогут привиться, "когда вакцин будет уже так много, что очереди не будет".По последним данным, в Польше вакцинировано от коронавируса более 3,2 миллиона человек при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями.До настоящего времени республика получила почти 5,8 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , польша, варшава, в мире

В Варшаве заявили о боязни поляков прививаться вакциной AstraZeneca

17:12 20.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Многие поляки боятся прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик.
"В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca", - сказал Дворчик на пресс-конференции в Варшаве, отметив, что также растет число людей, которые не являются на прививку.
"У нас несколько сот тысяч доз вакцины, которые не были использованы, потому что пациенты не явились", - добавил он.
Министр напомнил, что применение вакцины AstraZeneca одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам, и призвал журналистов отказаться от негативной информации на предмет этой вакцины.
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:59Инфографика
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca
Дворчик пояснил, что люди, которые отказываются прививаться вакциной AstraZeneca, "переходят в конец очереди" и смогут привиться, "когда вакцин будет уже так много, что очереди не будет".
По последним данным, в Польше вакцинировано от коронавируса более 3,2 миллиона человек при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями.
До настоящего времени республика получила почти 5,8 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
 
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