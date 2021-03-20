https://ria.ru/20210320/astrazeneca-1602136705.html
В Варшаве заявили о боязни поляков прививаться вакциной AstraZeneca
В Варшаве заявили о боязни поляков прививаться вакциной AstraZeneca
Многие поляки боятся прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T17:12
2021-03-20T17:12
2021-03-20T17:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
польша
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000484_0:134:3078:1865_1920x0_80_0_0_279840be51e8ee9688553d6028f370c6.jpg
ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Многие поляки боятся прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик."У нас несколько сот тысяч доз вакцины, которые не были использованы, потому что пациенты не явились", - добавил он.Министр напомнил, что применение вакцины AstraZeneca одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам, и призвал журналистов отказаться от негативной информации на предмет этой вакцины.Дворчик пояснил, что люди, которые отказываются прививаться вакциной AstraZeneca, "переходят в конец очереди" и смогут привиться, "когда вакцин будет уже так много, что очереди не будет".По последним данным, в Польше вакцинировано от коронавируса более 3,2 миллиона человек при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями.До настоящего времени республика получила почти 5,8 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000484_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_4723fe48eb84e77027218cec7625279f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , польша, варшава, в мире
ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости.
Многие поляки боятся прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca
, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши
, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик.
"В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca", - сказал Дворчик на пресс-конференции в Варшаве
, отметив, что также растет число людей, которые не являются на прививку.
"У нас несколько сот тысяч доз вакцины, которые не были использованы, потому что пациенты не явились", - добавил он.
Министр напомнил, что применение вакцины AstraZeneca одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам, и призвал журналистов отказаться от негативной информации на предмет этой вакцины.
Дворчик пояснил, что люди, которые отказываются прививаться вакциной AstraZeneca, "переходят в конец очереди" и смогут привиться, "когда вакцин будет уже так много, что очереди не будет".
По последним данным, в Польше вакцинировано от коронавируса более 3,2 миллиона человек при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями.
До настоящего времени республика получила почти 5,8 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.