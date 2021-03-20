https://ria.ru/20210320/astrazeneca-1602134014.html

В Дании сообщили о смерти чиновника после прививки AstraZeneca

В Дании сообщили о смерти чиновника после прививки AstraZeneca

В Дании после вакцинации препаратом AstraZeneca умер сотрудник муниципалитета столичного региона, сообщила газета Extra Bladet. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T16:45

2021-03-20T16:45

2021-03-20T18:49

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МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. В Дании после вакцинации препаратом AstraZeneca умер сотрудник муниципалитета столичного региона, сообщила газета Extra Bladet.Как уточнило издание, скончавшийся — один из двух чиновников, которых госпитализировали из-за появления тяжелых симптомов после прививки.В Дании это уже второй случай смерти пациента после вакцинации препаратом от AstraZeneca. Ранее стало известно, что через две недели после прививки умерла 60-летняя женщина.Королевство 11 марта приостановило использование этой вакцины и не возобновило его после того, как европейский регулятор заявил о безопасности препарата. Решение о дальнейших шагах датские власти примут на следующей неделе.Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила, что ее эксперты не нашли связи между прививкой AstraZeneca и случаями тромбоза. В ВОЗ также отметили, что польза от вакцинации превышает риски.Ранее некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины AstraZeneca после единичных случаев развития тромбозов у привитых пациентов. На этой неделе Европейский лекарственный регулятор подтвердил эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca, не выявив связи между тромбоэмболическими осложнениями и качеством препарата. При этом там добавили, что категорически исключить такой возможной связи нельзя, тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов продолжат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/astrazeneca-1602107429.html

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html

дания

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , дания, в мире