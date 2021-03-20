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В Дании сообщили о смерти чиновника после прививки AstraZeneca
В Дании сообщили о смерти чиновника после прививки AstraZeneca
В Дании после вакцинации препаратом AstraZeneca умер сотрудник муниципалитета столичного региона, сообщила газета Extra Bladet. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T16:45
2021-03-20T18:49
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
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МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. В Дании после вакцинации препаратом AstraZeneca умер сотрудник муниципалитета столичного региона, сообщила газета Extra Bladet.Как уточнило издание, скончавшийся — один из двух чиновников, которых госпитализировали из-за появления тяжелых симптомов после прививки.В Дании это уже второй случай смерти пациента после вакцинации препаратом от AstraZeneca. Ранее стало известно, что через две недели после прививки умерла 60-летняя женщина.Королевство 11 марта приостановило использование этой вакцины и не возобновило его после того, как европейский регулятор заявил о безопасности препарата. Решение о дальнейших шагах датские власти примут на следующей неделе.Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила, что ее эксперты не нашли связи между прививкой AstraZeneca и случаями тромбоза. В ВОЗ также отметили, что польза от вакцинации превышает риски.Ранее некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины AstraZeneca после единичных случаев развития тромбозов у привитых пациентов. На этой неделе Европейский лекарственный регулятор подтвердил эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca, не выявив связи между тромбоэмболическими осложнениями и качеством препарата. При этом там добавили, что категорически исключить такой возможной связи нельзя, тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов продолжат.
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/astrazeneca-1602107429.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , дания, в мире

В Дании сообщили о смерти чиновника после прививки AstraZeneca

16:45 20.03.2021 (обновлено: 18:49 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. В Дании после вакцинации препаратом AstraZeneca умер сотрудник муниципалитета столичного региона, сообщила газета Extra Bladet.
Как уточнило издание, скончавшийся — один из двух чиновников, которых госпитализировали из-за появления тяжелых симптомов после прививки.
В Дании это уже второй случай смерти пациента после вакцинации препаратом от AstraZeneca. Ранее стало известно, что через две недели после прививки умерла 60-летняя женщина.
Королевство 11 марта приостановило использование этой вакцины и не возобновило его после того, как европейский регулятор заявил о безопасности препарата. Решение о дальнейших шагах датские власти примут на следующей неделе.
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Ранее некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины AstraZeneca после единичных случаев развития тромбозов у привитых пациентов. На этой неделе Европейский лекарственный регулятор подтвердил эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca, не выявив связи между тромбоэмболическими осложнениями и качеством препарата. При этом там добавили, что категорически исключить такой возможной связи нельзя, тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов продолжат.
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