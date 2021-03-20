https://ria.ru/20210320/astrazeneca-1602108459.html
AstraZeneca перенесла поставку партии вакцины в Италию
AstraZeneca перенесла поставку партии вакцины в Италию
Поставка партии вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции в Италию сорвалась и переносится на следующую неделю. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:18
2021-03-20T12:18
2021-03-20T12:18
распространение коронавируса
astrazeneca
италия
в мире
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РИМ, 20 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Поставка партии вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции в Италию сорвалась и переносится на следующую неделю.Как стало известно итальянским журналистам, партия в 134 тысячи доз должна была прибыть на Апеннины в четверг. Ее доставка была отменена из-за "логистических причин вследствие приостановки применения данного препарата".Как уточнили в управлении комиссара по чрезвычайной ситуации COVID-19 генерала Франческо Паоло Фильиуоло, доставка груза ожидается в среду, 24 марта: тогда он дополнит будущую запланированную партию в 145 тысяч доз.В пятницу Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) сняло запрет на применение вакцины AstraZeneca. Накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна вернется к применению препарата с пятницы. Италия намерена восстановить темпы вакцинации и восполнить пробел после 4-дневной приостановки в течение двух недель.Как сообщили в субботу местные СМИ, от британско-шведской вакцины отказался один из 10 стоявших в очереди на прививку. Возобновление применения вакцины сопровождается крупным ажиотажем со стороны пациентов, загрузивших телефонные линии медицинских структур для записи на прививку.Власти Италии поставили задачу к осени вакцинировать 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета. Согласно последнему национальному плану вакцинации, итальянские власти намерены довести число вакцинаций от коронавирусной инфекции до 500 тысяч в сутки.По данным минздрава, по состоянию на пятницу в стране распределены свыше 7,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Однако пока только более 2,3 миллиона человек (3,99%) сделали уже оба укола препарата от коронавируса. Объем примененных доз AstraZeneca составляет 1,1 миллиона из 2,4 миллиона поставленных в страну.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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astrazeneca , италия, в мире
РИМ, 20 мар – РИА Новости, Александр Логунов.
Поставка партии вакцины AstraZeneca
от коронавирусной инфекции в Италию
сорвалась и переносится на следующую неделю.
Как стало известно итальянским журналистам, партия в 134 тысячи доз должна была прибыть на Апеннины в четверг. Ее доставка была отменена из-за "логистических причин вследствие приостановки применения данного препарата".
Как уточнили в управлении комиссара по чрезвычайной ситуации COVID-19 генерала Франческо Паоло Фильиуоло, доставка груза ожидается в среду, 24 марта: тогда он дополнит будущую запланированную партию в 145 тысяч доз.
В пятницу Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) сняло запрет на применение вакцины AstraZeneca. Накануне премьер-министр Италии Марио Драги
заявил, что страна вернется к применению препарата с пятницы. Италия намерена восстановить темпы вакцинации и восполнить пробел после 4-дневной приостановки в течение двух недель.
Как сообщили в субботу местные СМИ, от британско-шведской вакцины отказался один из 10 стоявших в очереди на прививку. Возобновление применения вакцины сопровождается крупным ажиотажем со стороны пациентов, загрузивших телефонные линии медицинских структур для записи на прививку.
Власти Италии поставили задачу к осени вакцинировать 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета. Согласно последнему национальному плану вакцинации, итальянские власти намерены довести число вакцинаций от коронавирусной инфекции до 500 тысяч в сутки.
По данным минздрава, по состоянию на пятницу в стране распределены свыше 7,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Однако пока только более 2,3 миллиона человек (3,99%) сделали уже оба укола препарата от коронавируса. Объем примененных доз AstraZeneca составляет 1,1 миллиона из 2,4 миллиона поставленных в страну.