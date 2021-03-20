https://ria.ru/20210320/arest-1602100032.html

ОСК сообщила об аресте директора "10-го Судоремонтного завода"

ОСК сообщила об аресте директора "10-го Судоремонтного завода"

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подтвердила РИА Новости арест директора 10 Судоремонтного завода Евгения Зудина. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T10:38

2021-03-20T10:38

2021-03-20T10:38

объединенная судостроительная корпорация

полярный

мурманская область

происшествия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подтвердила РИА Новости арест директора 10 Судоремонтного завода Евгения Зудина.Ранее ряд СМИ опубликовали сообщения о задержании Зудина и о том, что ему вменяется хищение средств.Он отметил, что обстоятельства пока выясняются и корпорация готова оказать содействие следственным органам в случае их обращения.10-й судоремонтный завод расположен в Полярном Мурманской области. Он входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

https://ria.ru/20210204/khischenie-1595994586.html

полярный

мурманская область

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2021

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объединенная судостроительная корпорация, полярный, мурманская область, происшествия