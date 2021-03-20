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ОСК сообщила об аресте директора "10-го Судоремонтного завода"
ОСК сообщила об аресте директора "10-го Судоремонтного завода"
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подтвердила РИА Новости арест директора 10 Судоремонтного завода Евгения Зудина. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T10:38
2021-03-20T10:38
объединенная судостроительная корпорация
полярный
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подтвердила РИА Новости арест директора 10 Судоремонтного завода Евгения Зудина.Ранее ряд СМИ опубликовали сообщения о задержании Зудина и о том, что ему вменяется хищение средств.Он отметил, что обстоятельства пока выясняются и корпорация готова оказать содействие следственным органам в случае их обращения.10-й судоремонтный завод расположен в Полярном Мурманской области. Он входит в Объединенную судостроительную корпорацию.
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объединенная судостроительная корпорация, полярный, мурманская область, происшествия

ОСК сообщила об аресте директора "10-го Судоремонтного завода"

10:38 20.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВывеска на здании Объединенной строительной корпорации в Москве
Вывеска на здании Объединенной строительной корпорации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подтвердила РИА Новости арест директора 10 Судоремонтного завода Евгения Зудина.
Ранее ряд СМИ опубликовали сообщения о задержании Зудина и о том, что ему вменяется хищение средств.
"Подтверждаем факт ареста директора "10 СРЗ" Евгения Зудина", - сказал представитель ОСК.
Он отметил, что обстоятельства пока выясняются и корпорация готова оказать содействие следственным органам в случае их обращения.
10-й судоремонтный завод расположен в Полярном Мурманской области. Он входит в Объединенную судостроительную корпорацию.
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Объединенная судостроительная корпорацияПолярныйМурманская областьПроисшествия
 
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