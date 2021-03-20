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Антонов отправился в Москву для консультаций
Антонов отправился в Москву для консультаций
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов покинул дипмиссию, чтобы вылететь в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T20:15
2021-03-20T22:59
россия
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов покинул дипмиссию, чтобы вылететь в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости.В субботу днем по местному времени машина дипломата выехала с территории посольства. Он помахал журналистам из окна, а на вопрос, как настроение, жестом показал, что отличное. Никаких комментариев Антонов давать не стал.Прибытие посла в Москве ожидают завтра.Ранее на этой неделе МИД пригласил Антонова для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома добавил также, что российский лидер заплатит за вмешательство в американские выборы.В ответ на слова Байдена Путин пожелал ему здоровья и предложил провести разговор в прямом эфире в ближайшее время.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США метафорой.
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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Антонов отправился в Москву для консультаций

20:15 20.03.2021 (обновлено: 22:59 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов покинул дипмиссию, чтобы вылететь в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости.
В субботу днем по местному времени машина дипломата выехала с территории посольства. Он помахал журналистам из окна, а на вопрос, как настроение, жестом показал, что отличное. Никаких комментариев Антонов давать не стал.
Прибытие посла в Москве ожидают завтра.
Ранее на этой неделе МИД пригласил Антонова для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома добавил также, что российский лидер заплатит за вмешательство в американские выборы.
В ответ на слова Байдена Путин пожелал ему здоровья и предложил провести разговор в прямом эфире в ближайшее время.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США метафорой.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 06:45
Посольство России сообщило о письмах американцев с извинениями за Байдена
 
РоссияАнатолий АнтоновДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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