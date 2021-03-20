https://ria.ru/20210320/antonov-1602151481.html

Антонов отправился в Москву для консультаций

Антонов отправился в Москву для консультаций

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов покинул дипмиссию, чтобы вылететь в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T20:15

2021-03-20T20:15

2021-03-20T22:59

россия

анатолий антонов

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов покинул дипмиссию, чтобы вылететь в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости.В субботу днем по местному времени машина дипломата выехала с территории посольства. Он помахал журналистам из окна, а на вопрос, как настроение, жестом показал, что отличное. Никаких комментариев Антонов давать не стал.Прибытие посла в Москве ожидают завтра.Ранее на этой неделе МИД пригласил Антонова для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома добавил также, что российский лидер заплатит за вмешательство в американские выборы.В ответ на слова Байдена Путин пожелал ему здоровья и предложил провести разговор в прямом эфире в ближайшее время.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США метафорой.

https://ria.ru/20210320/prosti-1602088719.html

россия

сша

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2021

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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, сша, в мире