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Антонов отправился в Москву для консультаций
Антонов отправился в Москву для консультаций
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов покинул дипмиссию, чтобы вылететь в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T20:15
2021-03-20T20:15
2021-03-20T22:59
россия
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов покинул дипмиссию, чтобы вылететь в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости.В субботу днем по местному времени машина дипломата выехала с территории посольства. Он помахал журналистам из окна, а на вопрос, как настроение, жестом показал, что отличное. Никаких комментариев Антонов давать не стал.Прибытие посла в Москве ожидают завтра.Ранее на этой неделе МИД пригласил Антонова для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома добавил также, что российский лидер заплатит за вмешательство в американские выборы.В ответ на слова Байдена Путин пожелал ему здоровья и предложил провести разговор в прямом эфире в ближайшее время.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США метафорой.
https://ria.ru/20210320/prosti-1602088719.html
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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, сша, в мире