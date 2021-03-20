Посол сообщил о письмах от американцев с извинениями за слова Байдена
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Граждане США направили в российское посольство письма с несогласием и извинениями "за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес" Москвы, написал в Facebook глава дипмиссии Анатолий Антонов.
Он выразил признательность американцам, которые понимают, что "диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".
По словам дипломата, это говорит о сохранении возможности нормализации отношений между народами двух стран.
Антонов также выразил надежду на то, что Белый дом прислушается к своим избирателям и "прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".
Заявление посла прозвучало после того, как президент США Джо Байден ранее на этой неделе в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.
Москва после этих высказываний отозвала для консультаций своего посла в Вашингтоне, а Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья. Он также предложил американскому лидеру пообщаться в прямом эфире в самое ближайшее время.
Как заявил РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, слова Байдена о Путине беспрецедентны. Он считает, что в отношениях Вашингтона и Москвы началась новая "эра колкостей". Бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фриман полагает, что "это не первое неуместное замечание в долгой истории логореи Байдена — неконтролируемом потоке слов".