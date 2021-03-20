Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210320/antonov-1602151177.html
Посол сообщил о письмах от американцев с извинениями за слова Байдена
Посол сообщил о письмах от американцев с извинениями за слова Байдена
Граждане США направили в российское посольство письма с несогласием и извинениями "за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T20:10
2021-03-20T20:10
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151729/39/1517293967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58cceb6033641df48d62f5f015a65d68.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Граждане США направили в российское посольство письма с несогласием и извинениями "за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес" Москвы, написал в Facebook глава дипмиссии Анатолий Антонов.Он выразил признательность американцам, которые понимают, что "диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".По словам дипломата, это говорит о сохранении возможности нормализации отношений между народами двух стран.Антонов также выразил надежду на то, что Белый дом прислушается к своим избирателям и "прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".Заявление посла прозвучало после того, как президент США Джо Байден ранее на этой неделе в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.Москва после этих высказываний отозвала для консультаций своего посла в Вашингтоне, а Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья. Он также предложил американскому лидеру пообщаться в прямом эфире в самое ближайшее время.Как заявил РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, слова Байдена о Путине беспрецедентны. Он считает, что в отношениях Вашингтона и Москвы началась новая "эра колкостей". Бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фриман полагает, что "это не первое неуместное замечание в долгой истории логореи Байдена — неконтролируемом потоке слов".
https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html
https://ria.ru/20210320/bayden-1602145588.html
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151729/39/1517293967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_77321bf078196f73f26ea280e6eaf65e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий антонов, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Посол сообщил о письмах от американцев с извинениями за слова Байдена

20:10 20.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Граждане США направили в российское посольство письма с несогласием и извинениями "за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес" Москвы, написал в Facebook глава дипмиссии Анатолий Антонов.
Он выразил признательность американцам, которые понимают, что "диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".
По словам дипломата, это говорит о сохранении возможности нормализации отношений между народами двух стран.
Антонов также выразил надежду на то, что Белый дом прислушается к своим избирателям и "прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 15:49
"До чего же стыдно": что американцы думают о заявлении Байдена
Заявление посла прозвучало после того, как президент США Джо Байден ранее на этой неделе в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.
Москва после этих высказываний отозвала для консультаций своего посла в Вашингтоне, а Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья. Он также предложил американскому лидеру пообщаться в прямом эфире в самое ближайшее время.
Как заявил РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, слова Байдена о Путине беспрецедентны. Он считает, что в отношениях Вашингтона и Москвы началась новая "эра колкостей". Бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фриман полагает, что "это не первое неуместное замечание в долгой истории логореи Байдена — неконтролируемом потоке слов".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 19:03
Эксперт рассказал, к кому были обращены слова Байдена о Путине
 
Анатолий АнтоновДжо БайденВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
04:10Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
03:15Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру
03:14Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
03:10Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
02:24США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
02:18Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
02:14Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
02:14Названы способы путешествовать дешевле
02:05"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
01:14Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
01:11Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
00:57На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
00:53Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России
23:53Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
23:50Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
23:44Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
23:12В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
23:06В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
22:54В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
Лента новостейМолния