https://ria.ru/20210320/antonov-1602151177.html

Посол сообщил о письмах от американцев с извинениями за слова Байдена

Посол сообщил о письмах от американцев с извинениями за слова Байдена

Граждане США направили в российское посольство письма с несогласием и извинениями "за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T20:10

2021-03-20T20:10

2021-03-20T20:10

анатолий антонов

джо байден

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Граждане США направили в российское посольство письма с несогласием и извинениями "за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес" Москвы, написал в Facebook глава дипмиссии Анатолий Антонов.Он выразил признательность американцам, которые понимают, что "диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".По словам дипломата, это говорит о сохранении возможности нормализации отношений между народами двух стран.Антонов также выразил надежду на то, что Белый дом прислушается к своим избирателям и "прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".Заявление посла прозвучало после того, как президент США Джо Байден ранее на этой неделе в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.Москва после этих высказываний отозвала для консультаций своего посла в Вашингтоне, а Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья. Он также предложил американскому лидеру пообщаться в прямом эфире в самое ближайшее время.Как заявил РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, слова Байдена о Путине беспрецедентны. Он считает, что в отношениях Вашингтона и Москвы началась новая "эра колкостей". Бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фриман полагает, что "это не первое неуместное замечание в долгой истории логореи Байдена — неконтролируемом потоке слов".

https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html

https://ria.ru/20210320/bayden-1602145588.html

москва

вашингтон (город)

сша

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анатолий антонов, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире