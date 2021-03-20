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Антонов вылетит из США в Москву для консультаций
Антонов вылетит из США в Москву для консультаций
Посол России в США Анатолий Антонов в субботу вылетит в Москву, куда он был приглашен на консультации на фоне очередного витка напряженности в... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T00:16
2021-03-20T00:16
россия
анатолий антонов
сша
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в субботу вылетит в Москву, куда он был приглашен на консультации на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях.Такой шаг последовал за недавним интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором он заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник. В пятницу Байден заявил, что уверен в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.Нюансы формулировокВечером 17 марта на сайте МИД России появилось заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой о готовящемся отъезде посла Антонова в Москву. В нем не использовалась жесткая формулировка "отзыв посла для консультаций" - речь шла именно о приглашении. Таким образом, остается неясным, каким образом стоит расценивать этот "демарш" с точки зрения дипломатической практики.О сказанных Байденом словах насчет Путина российский МИД при этом не упомянул."Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США, - говорилось в заявлении Захаровой. - Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень".По ее словам, Москва стремится определить, какими могут быть "пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей" и как не допустить их "необратимой деградации". "Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом", - сообщила Захарова.Одним из первых на это событие отреагировал депутат Василий Пискарев, который возглавляет комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне."Обвинения звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели. При этом, в отличие от Байдена, у нас доказательства есть. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства США", - сказал Пискарев журналистам.Он заявил о "десятках методичек и инструкций" американских политтехнологов и неправительственных организаций по влиянию на избирательные кампании в России, которые направлены на "продвижение агентов влияния на выборные должности". "Все это мы передадим в МИД России для использования в ходе консультаций с нашим послом в Вашингтоне", - пообещал российский парламентарий.Посла Антонова ждут в Москве в выходные, а сколько времени он проведет на родине, пока неизвестно. Как отмечала Захарова, консультации пройдут не только в министерстве иностранных дел, но и в других ведомствах. Сроки не определены. "Сколько потребуется на это времени? Ровно столько, сколько займут сами консультации", - сказала ранее по этому поводу Захарова. Будет ли в свете происходящих событий в МИД России вызван посол США Джон Салливан, она не уточнила.Россия и США – новая реальность отношений?В Кремле высказывания Байдена расценили как нежелание налаживать отношения с Россией. На вопрос, не оскорбило ли Владимира Путина интервью американского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что высказывания Байдена "очень плохие". "Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого", - сказал Песков.Представитель Кремля оставил без комментариев вопрос, готова ли Москва рассматривать возможность разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном. На вопрос, намерен ли Путин лично заслушать Антонова, Песков ответил, что такое решение будет принято в случае необходимости. "Нет таких конкретных планов, но посол будет в Москве – очевидно, будет не один день. В случае необходимости (Путин) примет решение о заслушивании посла", - заявил он.Курирующий международные отношения вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал на своей странице в соцсети Facebook, что приглашение посла Антонова в Москву может стать "не последней реакцией", если не последует "разъяснений и извинений с американской стороны".По мнению Косачева, после такого резкого заявления Байдена ожидания политики новой администрации США на российском направлении "списаны в утиль". Сенатор убежден, что подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля столь высокого ранга.Однако в Белом доме рассуждают иначе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила журналистам, что, в отличие от прежней администрации, Байден считает правильным прямо говорить то, что он думает о Путине."Наша администрация намерена придерживаться иного подхода в отношениях с Россией, чем у предыдущей администрации, - заявила она, отвечая на вопрос о приглашении посла Антонова в Москву на консультации. – Мы намерены говорить прямо по тем вопросам, которые вызывают у нас озабоченность".Впрочем, даже по ту сторону океана далеко не все оказались готовы к новым реалиям американской стороны. Мария Захарова сообщила, что даже сами журналисты, дипломаты и эксперты США не могут объяснить высказывания Байдена в интервью ABC News."У американских коллег вызывает озабоченность. Мы говорим про общественность, журналистов, дипломатов, политиков, политологов, - сказала Захарова. - Даже на простой вопрос: "Скажите, пожалуйста, а что это было?" они не могут дать ответ".Уверенности, что Россия и США в ближайшей перспективе смогут нормализовать диалог, не добавляет и тот факт, что на днях Вашингтон ввел новые экспортные ограничения в отношении РФ в связи с обвинениями в применении химического оружия. Кроме того, ожидаются санкции в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы, которое та неоднократно категорически отрицала.
https://ria.ru/20210305/antonov-1600014957.html
https://ria.ru/20210305/dsnv-1600014424.html
https://ria.ru/20210305/antonov-1600014251.html
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россия, анатолий антонов, сша

Антонов вылетит из США в Москву для консультаций

00:16 20.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в субботу вылетит в Москву, куда он был приглашен на консультации на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях.
Такой шаг последовал за недавним интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором он заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник. В пятницу Байден заявил, что уверен в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.

Нюансы формулировок

Вечером 17 марта на сайте МИД России появилось заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой о готовящемся отъезде посла Антонова в Москву. В нем не использовалась жесткая формулировка "отзыв посла для консультаций" - речь шла именно о приглашении. Таким образом, остается неясным, каким образом стоит расценивать этот "демарш" с точки зрения дипломатической практики.
О сказанных Байденом словах насчет Путина российский МИД при этом не упомянул.
"Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США, - говорилось в заявлении Захаровой. - Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень".
По ее словам, Москва стремится определить, какими могут быть "пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей" и как не допустить их "необратимой деградации". "Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом", - сообщила Захарова.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 06:13
Антонов рассказал о позитивной программе взаимодействия с США
Одним из первых на это событие отреагировал депутат Василий Пискарев, который возглавляет комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне.
"Обвинения звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели. При этом, в отличие от Байдена, у нас доказательства есть. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства США", - сказал Пискарев журналистам.
Он заявил о "десятках методичек и инструкций" американских политтехнологов и неправительственных организаций по влиянию на избирательные кампании в России, которые направлены на "продвижение агентов влияния на выборные должности". "Все это мы передадим в МИД России для использования в ходе консультаций с нашим послом в Вашингтоне", - пообещал российский парламентарий.
Посла Антонова ждут в Москве в выходные, а сколько времени он проведет на родине, пока неизвестно. Как отмечала Захарова, консультации пройдут не только в министерстве иностранных дел, но и в других ведомствах. Сроки не определены. "Сколько потребуется на это времени? Ровно столько, сколько займут сами консультации", - сказала ранее по этому поводу Захарова. Будет ли в свете происходящих событий в МИД России вызван посол США Джон Салливан, она не уточнила.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 06:01
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности

Россия и США – новая реальность отношений?

В Кремле высказывания Байдена расценили как нежелание налаживать отношения с Россией. На вопрос, не оскорбило ли Владимира Путина интервью американского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что высказывания Байдена "очень плохие". "Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого", - сказал Песков.
Представитель Кремля оставил без комментариев вопрос, готова ли Москва рассматривать возможность разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном. На вопрос, намерен ли Путин лично заслушать Антонова, Песков ответил, что такое решение будет принято в случае необходимости. "Нет таких конкретных планов, но посол будет в Москве – очевидно, будет не один день. В случае необходимости (Путин) примет решение о заслушивании посла", - заявил он.
Курирующий международные отношения вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал на своей странице в соцсети Facebook, что приглашение посла Антонова в Москву может стать "не последней реакцией", если не последует "разъяснений и извинений с американской стороны".
По мнению Косачева, после такого резкого заявления Байдена ожидания политики новой администрации США на российском направлении "списаны в утиль". Сенатор убежден, что подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля столь высокого ранга.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 05:56
Антонов ответил на претензии США по правам человека
Однако в Белом доме рассуждают иначе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила журналистам, что, в отличие от прежней администрации, Байден считает правильным прямо говорить то, что он думает о Путине.
"Наша администрация намерена придерживаться иного подхода в отношениях с Россией, чем у предыдущей администрации, - заявила она, отвечая на вопрос о приглашении посла Антонова в Москву на консультации. – Мы намерены говорить прямо по тем вопросам, которые вызывают у нас озабоченность".
Впрочем, даже по ту сторону океана далеко не все оказались готовы к новым реалиям американской стороны. Мария Захарова сообщила, что даже сами журналисты, дипломаты и эксперты США не могут объяснить высказывания Байдена в интервью ABC News.
"У американских коллег вызывает озабоченность. Мы говорим про общественность, журналистов, дипломатов, политиков, политологов, - сказала Захарова. - Даже на простой вопрос: "Скажите, пожалуйста, а что это было?" они не могут дать ответ".
Уверенности, что Россия и США в ближайшей перспективе смогут нормализовать диалог, не добавляет и тот факт, что на днях Вашингтон ввел новые экспортные ограничения в отношении РФ в связи с обвинениями в применении химического оружия. Кроме того, ожидаются санкции в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы, которое та неоднократно категорически отрицала.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 05:49
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
 
РоссияАнатолий АнтоновСША
 
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