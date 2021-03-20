В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих
15:46 20.03.2021 (обновлено: 16:49 20.03.2021)
© РИА НовостиСотрудники полиции Нидерландов применяют водометы для разгона протестующих против ограничений из-за COVID-19 в Амстердаме. Кадр из видео
© РИА Новости
АМСТЕРДАМ, 20 мар — РИА Новости. В Амстердаме полиция при помощи водометов разгоняет протестующих против COVID-ограничений, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация против ограничительных мер проходит на Музейной площади, в ней принимают участие более 250 человек.
Полиция призвала протестующих покинуть площадь, а когда они отказались, была вынуждена применить водометы.
Полицейские оценивают число участников демонстрации примерно в 500 человек. Некоторых уже задержали, но сколько именно, не сообщается.
В прошлые выходные демонстрация против COVID-ограничений и вакцинации прошла в центре Гааги. Тогда полиция тоже применила водометы. Задержали два десятка человек.
В начале марта власти Нидерландов объявили о продлении до конца месяца комендантского часа, который действует с 21:00 до 04:30. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.
Из-за этого в разных городах уже проходили массовые акции протеста. В Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ, в Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране прошли массовые задержания.
Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.