https://ria.ru/20210320/amsterdam-1602127209.html

В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих

В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих

В Амстердаме полиция при помощи водометов разгоняет протестующих против COVID-ограничений, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T15:46

2021-03-20T15:46

2021-03-20T16:49

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АМСТЕРДАМ, 20 мар — РИА Новости. В Амстердаме полиция при помощи водометов разгоняет протестующих против COVID-ограничений, передает корреспондент РИА Новости.Демонстрация против ограничительных мер проходит на Музейной площади, в ней принимают участие более 250 человек.Полиция призвала протестующих покинуть площадь, а когда они отказались, была вынуждена применить водометы.Полицейские оценивают число участников демонстрации примерно в 500 человек. Некоторых уже задержали, но сколько именно, не сообщается.В прошлые выходные демонстрация против COVID-ограничений и вакцинации прошла в центре Гааги. Тогда полиция тоже применила водометы. Задержали два десятка человек.В начале марта власти Нидерландов объявили о продлении до конца месяца комендантского часа, который действует с 21:00 до 04:30. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.Из-за этого в разных городах уже проходили массовые акции протеста. В Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ, в Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране прошли массовые задержания.Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.

https://ria.ru/20210313/belgiya-1601112224.html

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