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В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих
В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих
В Амстердаме полиция при помощи водометов разгоняет протестующих против COVID-ограничений, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:46
2021-03-20T16:49
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АМСТЕРДАМ, 20 мар — РИА Новости. В Амстердаме полиция при помощи водометов разгоняет протестующих против COVID-ограничений, передает корреспондент РИА Новости.Демонстрация против ограничительных мер проходит на Музейной площади, в ней принимают участие более 250 человек.Полиция призвала протестующих покинуть площадь, а когда они отказались, была вынуждена применить водометы.Полицейские оценивают число участников демонстрации примерно в 500 человек. Некоторых уже задержали, но сколько именно, не сообщается.В прошлые выходные демонстрация против COVID-ограничений и вакцинации прошла в центре Гааги. Тогда полиция тоже применила водометы. Задержали два десятка человек.В начале марта власти Нидерландов объявили о продлении до конца месяца комендантского часа, который действует с 21:00 до 04:30. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.Из-за этого в разных городах уже проходили массовые акции протеста. В Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ, в Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране прошли массовые задержания.Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.
https://ria.ru/20210313/belgiya-1601112224.html
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нидерланды, амстердам, в мире

В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих

15:46 20.03.2021 (обновлено: 16:49 20.03.2021)
 
© РИА НовостиСотрудники полиции Нидерландов применяют водометы для разгона протестующих против ограничений из-за COVID-19 в Амстердаме. Кадр из видео
Сотрудники полиции Нидерландов применяют водометы для разгона протестующих против ограничений из-за COVID-19 в Амстердаме. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости
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АМСТЕРДАМ, 20 мар — РИА Новости. В Амстердаме полиция при помощи водометов разгоняет протестующих против COVID-ограничений, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация против ограничительных мер проходит на Музейной площади, в ней принимают участие более 250 человек.
Полиция призвала протестующих покинуть площадь, а когда они отказались, была вынуждена применить водометы.
Полицейские оценивают число участников демонстрации примерно в 500 человек. Некоторых уже задержали, но сколько именно, не сообщается.
В прошлые выходные демонстрация против COVID-ограничений и вакцинации прошла в центре Гааги. Тогда полиция тоже применила водометы. Задержали два десятка человек.
В начале марта власти Нидерландов объявили о продлении до конца месяца комендантского часа, который действует с 21:00 до 04:30. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.
Из-за этого в разных городах уже проходили массовые акции протеста. В Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ, в Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране прошли массовые задержания.
Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.
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