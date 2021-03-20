https://ria.ru/20210320/aktsii-1602115522.html

В центре Берлина около 1,8 тысячи полицейских дежурят на акциях протеста

В центре Берлина около 1,8 тысячи полицейских дежурят на акциях протеста

Около 1,8 тысячи полицейских дежурят в центре Берлина в связи с 11 акциями протеста, которые в субботу проводят как противники политики правительства ФРГ,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T13:46

2021-03-20T13:46

2021-03-20T14:00

коронавирус covid-19

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Около 1,8 тысячи полицейских дежурят в центре Берлина в связи с 11 акциями протеста, которые в субботу проводят как противники политики правительства ФРГ, направленной на противодействие пандемии коронавируса, так и оппоненты так называемых "COVID-диссидентов" - участники левого движения и Антифа, заявили РИА Новости в полиции города.Она добавила, что некоторые акции уже завершились, они прошли мирно, количество участников было меньше заявленного. Одна из акций проходит на бульваре Унтер ден Линден напротив комплекса посольства России в Берлине, рядом с Бранденбургскими воротами. В ней заявлено 100 участников, акция проходит без нарушений, сообщила представитель полиции.Запланированный ранее автопробег противников ограничительных мер правительства в связи с пандемией коронавируса не состоялся из-за отсутствия участников, сообщили в полиции."В целом, на данный момент в городе спокойно, людей на акциях меньше, чем обычно", - сказала представитель ведомства.

https://ria.ru/20210128/chipirovanie-1594978708.html

германия

берлин (город)

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коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире