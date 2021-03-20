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В центре Берлина около 1,8 тысячи полицейских дежурят на акциях протеста
В центре Берлина около 1,8 тысячи полицейских дежурят на акциях протеста
Около 1,8 тысячи полицейских дежурят в центре Берлина в связи с 11 акциями протеста, которые в субботу проводят как противники политики правительства ФРГ,... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T13:46
2021-03-20T14:00
коронавирус covid-19
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Около 1,8 тысячи полицейских дежурят в центре Берлина в связи с 11 акциями протеста, которые в субботу проводят как противники политики правительства ФРГ, направленной на противодействие пандемии коронавируса, так и оппоненты так называемых "COVID-диссидентов" - участники левого движения и Антифа, заявили РИА Новости в полиции города.Она добавила, что некоторые акции уже завершились, они прошли мирно, количество участников было меньше заявленного. Одна из акций проходит на бульваре Унтер ден Линден напротив комплекса посольства России в Берлине, рядом с Бранденбургскими воротами. В ней заявлено 100 участников, акция проходит без нарушений, сообщила представитель полиции.Запланированный ранее автопробег противников ограничительных мер правительства в связи с пандемией коронавируса не состоялся из-за отсутствия участников, сообщили в полиции."В целом, на данный момент в городе спокойно, людей на акциях меньше, чем обычно", - сказала представитель ведомства.
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коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире

В центре Берлина около 1,8 тысячи полицейских дежурят на акциях протеста

13:46 20.03.2021 (обновлено: 14:00 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Маркус Райхман / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Маркус Райхман
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БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Около 1,8 тысячи полицейских дежурят в центре Берлина в связи с 11 акциями протеста, которые в субботу проводят как противники политики правительства ФРГ, направленной на противодействие пандемии коронавируса, так и оппоненты так называемых "COVID-диссидентов" - участники левого движения и Антифа, заявили РИА Новости в полиции города.
"Около 1,8 тысячи полицейских находятся в берлинском Сити - вдоль парка Тиргартен, правительственном квартале. Они обеспечивают безопасность на 11 акциях протеста в городе, в которых участвуют как "COVID-диссиденты", так и их оппоненты", - заявила представитель ведомства.
Она добавила, что некоторые акции уже завершились, они прошли мирно, количество участников было меньше заявленного. Одна из акций проходит на бульваре Унтер ден Линден напротив комплекса посольства России в Берлине, рядом с Бранденбургскими воротами. В ней заявлено 100 участников, акция проходит без нарушений, сообщила представитель полиции.
Запланированный ранее автопробег противников ограничительных мер правительства в связи с пандемией коронавируса не состоялся из-за отсутствия участников, сообщили в полиции.
"В целом, на данный момент в городе спокойно, людей на акциях меньше, чем обычно", - сказала представитель ведомства.
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