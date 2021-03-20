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Суд в Киеве арестовал все акции "Мотор Сич"
Суд в Киеве арестовал все акции "Мотор Сич"
Шевченковский районный суд Киева арестовал весь пакет акций компании "Мотор Сич", сообщила Служба безопасности Украины. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:19
2021-03-20T12:09
мотор сич
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украина
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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева арестовал весь пакет акций компании "Мотор Сич", сообщила Служба безопасности Украины.Тем не менее, говорится в сообщении, предприятие продолжит работу, сохранит рабочие места и будет выполнять производственные заказы.Акции суд передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.В СБУ отметили, что сейчас в отношении "Мотор Сич" ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.На прошлой неделе стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в собственность государства. Законопроект о национализации планируется вскоре подать в Верховную раду."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.В последние годы в предприятие начали вкладывать деньги китайские бизнесмены. В 2016 году они приобрели 56 процентов акций "Мотор Сич", но СБУ заблокировала сделку. В августе 2020-го инвесторы предприняли еще одну попытку: китайская Beijing Skyrizon и базирующаяся в Харькове DCH Group подали в антимонопольный комитет заявление о покупке акций "Мотор Сич", но суд и в этом случае наложил вето. При этом власти США заявляли, что обеспокоены планами Китая по покупке завода.В декабре китайские инвесторы обратились в международный арбитраж. Ущерб от действий украинских чиновников они оценивают в три с половиной миллиарда долларов.В начале этого года Киев ввел санкции против четырех компаний и одного гражданина КНР. В Beijing Skyrizon назвали эти меры необоснованными, а китайский МИД потребовал от Украины соблюдения законных прав инвесторов.
https://ria.ru/20210315/ukraina-1600980364.html
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мотор сич, киев, украина, в мире

Суд в Киеве арестовал все акции "Мотор Сич"

11:19 20.03.2021 (обновлено: 12:09 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛегкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2019" в Киеве.
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке Оружие и безопасность - 2019 в Киеве. - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева арестовал весь пакет акций компании "Мотор Сич", сообщила Служба безопасности Украины.
Тем не менее, говорится в сообщении, предприятие продолжит работу, сохранит рабочие места и будет выполнять производственные заказы.
Акции суд передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
В СБУ отметили, что сейчас в отношении "Мотор Сич" ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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На прошлой неделе стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в собственность государства. Законопроект о национализации планируется вскоре подать в Верховную раду.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
В последние годы в предприятие начали вкладывать деньги китайские бизнесмены. В 2016 году они приобрели 56 процентов акций "Мотор Сич", но СБУ заблокировала сделку. В августе 2020-го инвесторы предприняли еще одну попытку: китайская Beijing Skyrizon и базирующаяся в Харькове DCH Group подали в антимонопольный комитет заявление о покупке акций "Мотор Сич", но суд и в этом случае наложил вето. При этом власти США заявляли, что обеспокоены планами Китая по покупке завода.
В декабре китайские инвесторы обратились в международный арбитраж. Ущерб от действий украинских чиновников они оценивают в три с половиной миллиарда долларов.
В начале этого года Киев ввел санкции против четырех компаний и одного гражданина КНР. В Beijing Skyrizon назвали эти меры необоснованными, а китайский МИД потребовал от Украины соблюдения законных прав инвесторов.
Двигатель Д-18Т в цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 17:24
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