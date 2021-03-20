https://ria.ru/20210320/aktsii-1602103861.html

Суд в Киеве арестовал все акции "Мотор Сич"

Суд в Киеве арестовал все акции "Мотор Сич"

Шевченковский районный суд Киева арестовал весь пакет акций компании "Мотор Сич", сообщила Служба безопасности Украины. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:19

2021-03-20T11:19

2021-03-20T12:09

мотор сич

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева арестовал весь пакет акций компании "Мотор Сич", сообщила Служба безопасности Украины.Тем не менее, говорится в сообщении, предприятие продолжит работу, сохранит рабочие места и будет выполнять производственные заказы.Акции суд передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.В СБУ отметили, что сейчас в отношении "Мотор Сич" ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.На прошлой неделе стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в собственность государства. Законопроект о национализации планируется вскоре подать в Верховную раду."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.В последние годы в предприятие начали вкладывать деньги китайские бизнесмены. В 2016 году они приобрели 56 процентов акций "Мотор Сич", но СБУ заблокировала сделку. В августе 2020-го инвесторы предприняли еще одну попытку: китайская Beijing Skyrizon и базирующаяся в Харькове DCH Group подали в антимонопольный комитет заявление о покупке акций "Мотор Сич", но суд и в этом случае наложил вето. При этом власти США заявляли, что обеспокоены планами Китая по покупке завода.В декабре китайские инвесторы обратились в международный арбитраж. Ущерб от действий украинских чиновников они оценивают в три с половиной миллиарда долларов.В начале этого года Киев ввел санкции против четырех компаний и одного гражданина КНР. В Beijing Skyrizon назвали эти меры необоснованными, а китайский МИД потребовал от Украины соблюдения законных прав инвесторов.

https://ria.ru/20210315/ukraina-1600980364.html

https://ria.ru/20210316/prouchit-1601521325.html

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мотор сич, киев, украина, в мире