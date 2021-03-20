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Источник: актера из "Универа" Лаврова задержали за угрозы автоинспектору
Источник: актера из "Универа" Лаврова задержали за угрозы автоинспектору
Российского актера Андрея Лаврова задержали за угрозы инспектору военной автоинспекции в центре Москвы. Об этом сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:56
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культура
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москва
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российского актера Андрея Лаврова задержали за угрозы инспектору военной автоинспекции в центре Москвы. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его данным, в пятницу мужчина подошел к инспектору на посту и начал угрожать. "Он (Андрей Лавров) подошел к инспектору военной инспекции (ВАИ) и высказывал угрозы, после чего был доставлен в полицию", — рассказал собеседник агентства.Артиста задержали.Комментарием ГУМВД по Москве РИА Новости пока не располагает.Актер Андрей Лавров снимался в сериалах "След", "Универ", "Маргоша", "Счастливы вместе" и многих других.
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гумвд, след (сериал), андрей лавров (актер), москва, происшествия

Источник: актера из "Универа" Лаврова задержали за угрозы автоинспектору

12:56 20.03.2021 (обновлено: 13:00 20.03.2021)
 
© АО Телерадиокомпания "Петербург"Кадр из сериала "След"
Кадр из сериала След - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© АО Телерадиокомпания "Петербург"
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российского актера Андрея Лаврова задержали за угрозы инспектору военной автоинспекции в центре Москвы. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его данным, в пятницу мужчина подошел к инспектору на посту и начал угрожать.
"Он (Андрей Лавров) подошел к инспектору военной инспекции (ВАИ) и высказывал угрозы, после чего был доставлен в полицию", — рассказал собеседник агентства.
Артиста задержали.
Комментарием ГУМВД по Москве РИА Новости пока не располагает.
Актер Андрей Лавров снимался в сериалах "След", "Универ", "Маргоша", "Счастливы вместе" и многих других.
 
КультураГУМВДСлед (сериал)Андрей Лавров (актер)МоскваПроисшествия
 
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