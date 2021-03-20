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Источник: актера из "Универа" Лаврова задержали за угрозы автоинспектору
Источник: актера из "Универа" Лаврова задержали за угрозы автоинспектору
Российского актера Андрея Лаврова задержали за угрозы инспектору военной автоинспекции в центре Москвы. Об этом сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:56
2021-03-20T12:56
2021-03-20T13:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российского актера Андрея Лаврова задержали за угрозы инспектору военной автоинспекции в центре Москвы. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его данным, в пятницу мужчина подошел к инспектору на посту и начал угрожать. "Он (Андрей Лавров) подошел к инспектору военной инспекции (ВАИ) и высказывал угрозы, после чего был доставлен в полицию", — рассказал собеседник агентства.Артиста задержали.Комментарием ГУМВД по Москве РИА Новости пока не располагает.Актер Андрей Лавров снимался в сериалах "След", "Универ", "Маргоша", "Счастливы вместе" и многих других.
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гумвд, след (сериал), андрей лавров (актер), москва, происшествия