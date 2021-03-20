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Абдалла Абдалла: в Москве договорились с талибами ускорить переговоры

Абдалла Абдалла: в Москве договорились с талибами ускорить переговоры

Стороны конфликта в Афганистане сами должны создать условия для того, чтобы все иностранные войска были выведены с территории страны. Об этом, а также о том,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T10:00

2021-03-20T10:00

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Стороны конфликта в Афганистане сами должны создать условия для того, чтобы все иностранные войска были выведены с территории страны. Об этом, а также о том, как прошла редкая личная встреча между правительственной делегацией Афганистана и талибами в Москве, перспективах установления режима прекращения огня в Афганистане и сотрудничестве России и США по афганскому вопросу, рассказал в интервью РИА Новости глава Высшего совета по национальному примирению Абдалла Абдалла.– На полях московской конференции по Афганистану вы провели встречу с делегацией талибов, обсуждались ли на ней перспективы заключения соглашения о прекращении огня?– В четверг прошла конференция, а на следующий день у нас был шанс провести отдельную встречу. Обе стороны сделали акцент на том, как можно лучше использовать возможности для достижения результата. Но мы не обсуждали конкретные темы, это была просто встреча между сторонами.– Достигли ли вы понимания того, что нужно продолжать переговоры?– Да, переговоры в Дохе будут продолжены. Возможно, будет еще (международная – ред.) встреча (по афганскому урегулированию – ред.) в Турции. Но сегодняшняя встреча была направлена на то, чтобы узнать друг друга, установить контакты. С нашей стороны была высказана готовность ускорить процесс. С их – тоже.– В заявлении расширенной "тройки" по Афганистану был зафиксирован призыв ко всем афганским сторонам незамедлительно начать переговоры об установлении постоянного и всеобъемлющего перемирия, как вы оцениваете перспективы заключить соглашение до лета?– Посмотрим, как этот призыв повлияет на отношение и позицию талибов, когда они вернутся в Доху, и там будут продолжены переговоры, посмотрим, как это повлияет на переговоры, на то, с каких пунктов они начнут переговоры. Но в заявлении расширенной "тройки" содержится очень четкий призыв, и мы всегда поддерживали необходимость заключить перемирие. "Талибан" должен со своей стороны сделать шаги.– Если все-таки до лета не произойдет никакого прорыва на переговорах в Дохе, видите ли вы риск того, что "Талибан" не прислушается к этому призыву и начнет свою весенне-летнюю наступательную кампанию?– Эскалации происходят все время, но нам нужен прогресс на переговорах. И это то, о чем мы говорили на конференции и после, на встрече, – необходим прогресс в мирных переговорах. У нас есть такая возможность, весь мир призывает стороны продвигаться вперед к мирному урегулированию. Обе стороны должны предпринимать серьезные шаги, чтобы этого добиться.– Есть ли у вас какие-то условия для установления режима прекращения огня?– Мы подчеркиваем необходимость установления перемирия, но не делаем его условием для продолжения переговоров. Важно, чтобы перемирие было установлено – чем раньше, тем лучше. Нам нужно говорить в другой атмосфере, а не когда каждый день с обеих сторон погибают люди – так сложно продолжать переговоры, да они идут, но тяжело. Нет смысла говорить о том, что если "Талибан" согласится на перемирие, это будет очень хорошо для народа Афганистана.– Согласно сообщениям СМИ, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продлить пребывание американских военных в Афганистане дольше оговоренного в соглашении с талибами срока. Может ли такое решение Вашингтона оказать негативное влияние на переговоры в Дохе?– Дохийское соглашение было заключено между талибами и США. Мы знаем о нем, но соглашение было заключено между ними. Кроме того, согласно документу, в тексте указан ряд условий – то есть речь не идет о том, что они должны вывести войска, а все остальное останется по-прежнему. Вывод войск зависит от прогресса на переговорах с тем, чтобы "Талибан" более конструктивно участвовал в переговорах. Кроме того, талибы должны порвать все связи с "Аль-Каидой"* и другими террористическими группами, также талибы должны значительно снизить уровень насилия. Посмотрим, как в комплексе все это будет работать – выполнены ли эти условия или нет, это все предмет переговоров. С другой стороны, если будет значительный прогресс в переговорах и перспективы мирного урегулирования, то есть когда будет мир, то не будет никакой нужды в присутствии иностранных военных в Афганистане. Я говорил об этом в ходе конференции – давайте работать вместе, чтобы воплотить это все в жизнь. Мы сами должны создавать условия для того, чтобы были выведены иностранные войска.– Но все же, может ли решение Вашингтона не выводить пока войска из Афганистана оказать влияние на переговоры в Дохе?– Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться между США и талибами, они сохранили каналы общения. Талибы должны в конечном счете заключить мир с афганцами. Поэтому важно понимать, что с одной стороны есть соглашение с США, но важнее соглашение между сторонами (конфликта – ред.). Надеюсь, что мы все будем стремиться к этому.– Напряжение в отношениях России и США растет, особенно в последние дни. Не опасаетесь ли вы, что оно скажется на сотрудничестве двух стран по Афганистану?– США признают, что в вопросе Афганистана, который является важным для США, Россия играет важную роль. Посмотрите, на эту конференцию (расширенной "тройки" в Москве – ред.), куда были приглашены и афганские стороны, и они приняли приглашение, приехали. Уже это показывает интерес и влияние (России). Поэтому если обе страны смогут отделить этот вопрос от других вопросов в их отношениях, где присутствует напряженность, это будет полезно. Есть общий интерес в том, что касается угрозы терроризма, наркотрафика, организованной преступности, эти проблемы оказывают влияние на всех. Мы надеемся, что РФ и США продолжат сотрудничество по вопросу Афганистана. Есть четкий интерес у всех в мирном урегулировании конфликта.– Вы упомянули о конференции в Стамбуле, намерена ли делегация Высшего совета по нацпримирению в ней участвовать?– Конечно, я как глава Высшего совета буду в ней участвовать. Организаторы намерены пригласить обе стороны, мы пока не приняли решение по составу нашей делегации, другие вопросы также надо решить до конференции. Но мы приветствуем идею проведения этой конференции и будем в ней участвовать. Пока не согласовано время ее проведения, будут участвовать и другие страны. Талибы также не отказывались. Главное в том, чтобы продолжался процесс в Дохе, а все остальные конференции, как та, что состоялась в Москве или та, что теперь планируется в Турции должны делать вклад в дохийский процесс, послать четкие сигналы обеим сторонам. Но все детали и логистику конференции в Турции еще предстоит согласовать.– Вы считаете, что московская конференция достигла своей цели и смогла придать некий импульс "дохийскому процессу"?– Да, думаю, да. Она прошла между последним раундом в Дохе и турецкой конференцией. Кстати, Турция также была приглашена в качестве почетного гостя на московскую конференцию, как и Катар. Но нужно определить еще много деталей по конференции в Турции, например, роль ООН, какие страны будут приглашены и так далее.– После вывода иностранных войск из Афганистана может ли правительству понадобиться дополнительная помощь в борьбе с терроризмом, и какую помощь могла бы оказать Россия?– Сотрудничество по контртерроризму должно продолжаться, потому что терроризм никуда не денется, и мы все по-прежнему будем под прицелом. Боевики также могут пытаться влиять на ситуацию в Афганистане. Я уверен, что сотрудничество по контртерроризму должно продолжаться, как и по вопросу наркотрафика. Это все представляет угрозу для многих стран мира. Модальности такого сотрудничества должны обсуждаться, решение за тем инклюзивным правительством, которое будет выбрано и которое должно будет определить потребности.– Но с Россией вы хотите сотрудничать по контртерроризму?– Да, абсолютно. Это общая угроза. Россия и Афганистан сотрудничали по контртерроризму еще до атак 2001 года. Я сам много раз приезжал в Москву на переговоры по вопросам безопасности. Поэтому сотрудничество должно продолжаться.– Вы сказали о будущем инклюзивном или коалиционном правительстве, согласны ли вы с тем, что в него должны войти представители талибов?– Все зависит от того, к какому соглашению придут обе стороны. Если мы сможем договориться о том, что у нас будет разделение полномочий до постоянного правительства, которое должно быть приведено к власти на основе проведения выборов, то почему нет, талибы представляют одну из сторон, они могут быть его (правительства – ред.) частью. Но все зависит от соглашения сторон. Каким будет это правительство? Страна и ее институты должны продолжать нормально функционировать, система – работать, и в то же время происходить разделение полномочий. Нужны переговоры. В предложении США был пункт о разделении полномочий, но это не некий план, который они предложили, и все должны принять. Нет, США предложили набор идей, которые включают разделение полномочий. Если это приведет нас к долгосрочному миру, почему нет.– Вопрос о коалиционном правительстве будет обсуждаться на переговорах в Дохе?– "Талибан" пока никак не отреагировал на эти идеи. Мы, как Исламская республика Афганистан, в устной форме ответили американцам. Мы сказали, что будущее окончательное правительство должно быть определено по итогам выборов, и что если разделение полномочий – это путь к этому, то хорошо. Но вопрос в том, в какой пропорции будут представлены стороны, и прочее – это вопрос переговоров. Это не так, что мы взяли предложение США, согласились со всем в нем и будем по нему двигаться, нет. Мы высказали свои мысли по некоторым идеям, но "Талибан" пока никак не высказался. *Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210319/afganistan-1602010515.html

https://ria.ru/20210317/afganistan-1601647586.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/afganistan-1601621900.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/taliby--1601730784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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