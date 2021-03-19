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"Метр квадратный" открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц
"Метр квадратный" открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц
Экосистема недвижимости "Метр квадратный" (ООО "Жилищная экосистема ВТБ" - проект группы ВТБ) начала в пятницу предлагать физлицам сервисы продажи и покупки... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:43
2021-03-19T16:43
вторичное жилье
жилье
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экосистема недвижимости "Метр квадратный" (ООО "Жилищная экосистема ВТБ" - проект группы ВТБ) начала в пятницу предлагать физлицам сервисы продажи и покупки квартир на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга в режиме онлайн, сообщает банк.Чтобы воспользоваться сервисами, клиенту необходимо зайти на сайт m2.ru*, где в настоящий момент представлено более 140 тысяч квартир и комнат Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области."Создание платформы, с помощью которой клиент может быстро и своевременно решить квартирный вопрос – приоритет для группы ВТБ. Запуская в 2019 году экосистему, мы планировали представить рынку цифровой сервис для персонализированного подбора, покупки и регистрации недвижимости. За полтора года работы мы подключили к платформе более 1000 застройщиков, 19 банков и более 2000 агентств недвижимости. Теперь мы представляем клиентам единый ресурс, на котором можно не только выбрать и приобрести квартиру онлайн, но также воспользоваться дополнительными услугами для переезда, ремонта или обустройства своего жилья", – сказал генеральный директор "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.Как отметили в ВТБ, за 2020 год на платформе прошло около 43 тысяч сделок более чем на 160 миллиарда рублей.Сервисы экосистемы включают возможность оформления ипотеки в 19 банках-партнерах компании, безопасное проведение расчетов для покупки квартиры, продукт “Защита сделки” (предполагает возврат стоимости квартиры клиенту при возникновении проблем с правом собственности), электронную регистрацию прав собственности на объект и другие.Цифровизация продуктов и сервисов является приоритетной задачей Группы ВТБ, добавили в банке. Так, в прошлом году банк ВТБ (ПАО) первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, оформив 1,5 тысячи кредитов на 7,5 миллиардов рублей. По итогам 2021 года банк планирует оформлять каждый шестой жилищный кредит без визита клиента в офис и принимать дистанционно каждую вторую заявку, а к 2022 году - оформлять 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате.* ООО "Жилищная экосистема ВТБ", 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, под. VI, пом. 4ч, ОГРН 1197746330132
https://ria.ru/20210315/investitsii-1601378138.html
https://ria.ru/20210318/bank-1601781856.html
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РИА Новости
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вторичное жилье, жилье, новости компаний - экономика

"Метр квадратный" открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц

16:43 19.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЖилые кварталы Северного Тушино
Жилые кварталы Северного Тушино - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экосистема недвижимости "Метр квадратный" (ООО "Жилищная экосистема ВТБ" - проект группы ВТБ) начала в пятницу предлагать физлицам сервисы продажи и покупки квартир на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга в режиме онлайн, сообщает банк.
Чтобы воспользоваться сервисами, клиенту необходимо зайти на сайт m2.ru*, где в настоящий момент представлено более 140 тысяч квартир и комнат Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Видеобанкомат Внешторгбанка - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 19:17
Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн
"Создание платформы, с помощью которой клиент может быстро и своевременно решить квартирный вопрос – приоритет для группы ВТБ. Запуская в 2019 году экосистему, мы планировали представить рынку цифровой сервис для персонализированного подбора, покупки и регистрации недвижимости. За полтора года работы мы подключили к платформе более 1000 застройщиков, 19 банков и более 2000 агентств недвижимости. Теперь мы представляем клиентам единый ресурс, на котором можно не только выбрать и приобрести квартиру онлайн, но также воспользоваться дополнительными услугами для переезда, ремонта или обустройства своего жилья", – сказал генеральный директор "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.
Как отметили в ВТБ, за 2020 год на платформе прошло около 43 тысяч сделок более чем на 160 миллиарда рублей.
"Рассчитываем, что выход в новый сегмент бизнеса позволит нам уже к концу года увеличить количество сделок с недвижимостью до 260 тысяч. Пока на нашем сайте представлены объекты двух столиц, однако в дальнейшем мы планируем расширять его предложениями и других крупных городов. В настоящее время сервисы онлайн-сделок с недвижимостью доступны физическим лицам в 59 регионах России через широкую сеть наших партнеров", – добавил Дусалеев.
Сервисы экосистемы включают возможность оформления ипотеки в 19 банках-партнерах компании, безопасное проведение расчетов для покупки квартиры, продукт “Защита сделки” (предполагает возврат стоимости квартиры клиенту при возникновении проблем с правом собственности), электронную регистрацию прав собственности на объект и другие.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 11:49
ВТБ запустил собственную курьерскую службу
Цифровизация продуктов и сервисов является приоритетной задачей Группы ВТБ, добавили в банке. Так, в прошлом году банк ВТБ (ПАО) первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, оформив 1,5 тысячи кредитов на 7,5 миллиардов рублей. По итогам 2021 года банк планирует оформлять каждый шестой жилищный кредит без визита клиента в офис и принимать дистанционно каждую вторую заявку, а к 2022 году - оформлять 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате.
* ООО "Жилищная экосистема ВТБ", 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, под. VI, пом. 4ч, ОГРН 1197746330132
 
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