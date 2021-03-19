https://ria.ru/20210319/zhile-1602012017.html

"Метр квадратный" открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц

"Метр квадратный" открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц

Экосистема недвижимости "Метр квадратный" (ООО "Жилищная экосистема ВТБ" - проект группы ВТБ) начала в пятницу предлагать физлицам сервисы продажи и покупки... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:43

2021-03-19T16:43

2021-03-19T16:43

вторичное жилье

жилье

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экосистема недвижимости "Метр квадратный" (ООО "Жилищная экосистема ВТБ" - проект группы ВТБ) начала в пятницу предлагать физлицам сервисы продажи и покупки квартир на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга в режиме онлайн, сообщает банк.Чтобы воспользоваться сервисами, клиенту необходимо зайти на сайт m2.ru*, где в настоящий момент представлено более 140 тысяч квартир и комнат Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области."Создание платформы, с помощью которой клиент может быстро и своевременно решить квартирный вопрос – приоритет для группы ВТБ. Запуская в 2019 году экосистему, мы планировали представить рынку цифровой сервис для персонализированного подбора, покупки и регистрации недвижимости. За полтора года работы мы подключили к платформе более 1000 застройщиков, 19 банков и более 2000 агентств недвижимости. Теперь мы представляем клиентам единый ресурс, на котором можно не только выбрать и приобрести квартиру онлайн, но также воспользоваться дополнительными услугами для переезда, ремонта или обустройства своего жилья", – сказал генеральный директор "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.Как отметили в ВТБ, за 2020 год на платформе прошло около 43 тысяч сделок более чем на 160 миллиарда рублей.Сервисы экосистемы включают возможность оформления ипотеки в 19 банках-партнерах компании, безопасное проведение расчетов для покупки квартиры, продукт “Защита сделки” (предполагает возврат стоимости квартиры клиенту при возникновении проблем с правом собственности), электронную регистрацию прав собственности на объект и другие.Цифровизация продуктов и сервисов является приоритетной задачей Группы ВТБ, добавили в банке. Так, в прошлом году банк ВТБ (ПАО) первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, оформив 1,5 тысячи кредитов на 7,5 миллиардов рублей. По итогам 2021 года банк планирует оформлять каждый шестой жилищный кредит без визита клиента в офис и принимать дистанционно каждую вторую заявку, а к 2022 году - оформлять 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате.* ООО "Жилищная экосистема ВТБ", 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, под. VI, пом. 4ч, ОГРН 1197746330132

https://ria.ru/20210315/investitsii-1601378138.html

https://ria.ru/20210318/bank-1601781856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторичное жилье, жилье, новости компаний - экономика