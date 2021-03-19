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Управделами президента опровергло данные о закупке презервативов и табака
Управделами президента опровергло данные о закупке презервативов и табака
Сообщения о закупке предприятием управделами президента РФ презервативов и сигарет не соответствуют действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T22:16
2021-03-19T22:17
елена крылова
управление делами президента рф
одинцово
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сообщения о закупке предприятием управделами президента РФ презервативов и сигарет не соответствуют действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.Ранее в СМИ появились сообщения, что подведомственное управделами ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" решило закупить презервативы на 726 тысяч рублей, а также сигареты и зажигалки."Данная информация не соответствует действительности. Ничего из вышеперечисленного не имеет никакого отношения к реальному положению дел", - сказала Крылова.По ее словам, ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" имеет на балансе несколько зданий в Одинцово, в которых находятся магазины общего пользования. Согласно действующему законодательству, магазин запрашивает у поставщика весь ассортимент на год для последующей реализации, поставщик предоставляет весь ассортимент, а затем уже контрагент (ФГУП) выбирает именно то, что он будет реализовывать в магазинах."Ничего из того, что перечислено в статье, не было закуплено. Пусть авторы придут и покажут. Советуем пересмотреть мультик про Шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя", - добавила Крылова.Она также отметила, что любая закупка предприятиями управделами осуществляется из собственных средств, а не бюджетных.
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елена крылова, управление делами президента рф, одинцово

Управделами президента опровергло данные о закупке презервативов и табака

22:16 19.03.2021 (обновлено: 22:17 19.03.2021)
 
© Fotolia / DoraZettПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Fotolia / DoraZett
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сообщения о закупке предприятием управделами президента РФ презервативов и сигарет не соответствуют действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.
Ранее в СМИ появились сообщения, что подведомственное управделами ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" решило закупить презервативы на 726 тысяч рублей, а также сигареты и зажигалки.
"Данная информация не соответствует действительности. Ничего из вышеперечисленного не имеет никакого отношения к реальному положению дел", - сказала Крылова.
По ее словам, ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" имеет на балансе несколько зданий в Одинцово, в которых находятся магазины общего пользования. Согласно действующему законодательству, магазин запрашивает у поставщика весь ассортимент на год для последующей реализации, поставщик предоставляет весь ассортимент, а затем уже контрагент (ФГУП) выбирает именно то, что он будет реализовывать в магазинах.
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"Ничего из того, что перечислено в статье, не было закуплено. Пусть авторы придут и покажут. Советуем пересмотреть мультик про Шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя", - добавила Крылова.
Она также отметила, что любая закупка предприятиями управделами осуществляется из собственных средств, а не бюджетных.
 
Елена КрыловаУправление делами Президента РФОдинцово
 
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