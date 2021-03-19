https://ria.ru/20210319/zakupka-1602073684.html

Управделами президента опровергло данные о закупке презервативов и табака

Управделами президента опровергло данные о закупке презервативов и табака

Сообщения о закупке предприятием управделами президента РФ презервативов и сигарет не соответствуют действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T22:16

2021-03-19T22:16

2021-03-19T22:17

елена крылова

управление делами президента рф

одинцово

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сообщения о закупке предприятием управделами президента РФ презервативов и сигарет не соответствуют действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.Ранее в СМИ появились сообщения, что подведомственное управделами ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" решило закупить презервативы на 726 тысяч рублей, а также сигареты и зажигалки."Данная информация не соответствует действительности. Ничего из вышеперечисленного не имеет никакого отношения к реальному положению дел", - сказала Крылова.По ее словам, ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" имеет на балансе несколько зданий в Одинцово, в которых находятся магазины общего пользования. Согласно действующему законодательству, магазин запрашивает у поставщика весь ассортимент на год для последующей реализации, поставщик предоставляет весь ассортимент, а затем уже контрагент (ФГУП) выбирает именно то, что он будет реализовывать в магазинах."Ничего из того, что перечислено в статье, не было закуплено. Пусть авторы придут и покажут. Советуем пересмотреть мультик про Шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя", - добавила Крылова.Она также отметила, что любая закупка предприятиями управделами осуществляется из собственных средств, а не бюджетных.

https://ria.ru/20201102/khabarovsk-1582692062.html

одинцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена крылова, управление делами президента рф, одинцово