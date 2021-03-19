https://ria.ru/20210319/zakupka-1602073684.html
Управделами президента опровергло данные о закупке презервативов и табака
Управделами президента опровергло данные о закупке презервативов и табака
Сообщения о закупке предприятием управделами президента РФ презервативов и сигарет не соответствуют действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T22:16
2021-03-19T22:16
2021-03-19T22:17
елена крылова
управление делами президента рф
одинцово
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сообщения о закупке предприятием управделами президента РФ презервативов и сигарет не соответствуют действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.Ранее в СМИ появились сообщения, что подведомственное управделами ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" решило закупить презервативы на 726 тысяч рублей, а также сигареты и зажигалки."Данная информация не соответствует действительности. Ничего из вышеперечисленного не имеет никакого отношения к реальному положению дел", - сказала Крылова.По ее словам, ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" имеет на балансе несколько зданий в Одинцово, в которых находятся магазины общего пользования. Согласно действующему законодательству, магазин запрашивает у поставщика весь ассортимент на год для последующей реализации, поставщик предоставляет весь ассортимент, а затем уже контрагент (ФГУП) выбирает именно то, что он будет реализовывать в магазинах."Ничего из того, что перечислено в статье, не было закуплено. Пусть авторы придут и покажут. Советуем пересмотреть мультик про Шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя", - добавила Крылова.Она также отметила, что любая закупка предприятиями управделами осуществляется из собственных средств, а не бюджетных.
https://ria.ru/20201102/khabarovsk-1582692062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена крылова, управление делами президента рф, одинцово
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Сообщения о закупке предприятием управделами президента РФ презервативов и сигарет не соответствуют действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова
.
Ранее в СМИ появились сообщения, что подведомственное управделами ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" решило закупить презервативы на 726 тысяч рублей, а также сигареты и зажигалки.
"Данная информация не соответствует действительности. Ничего из вышеперечисленного не имеет никакого отношения к реальному положению дел", - сказала Крылова.
По ее словам, ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" имеет на балансе несколько зданий в Одинцово
, в которых находятся магазины общего пользования. Согласно действующему законодательству, магазин запрашивает у поставщика весь ассортимент на год для последующей реализации, поставщик предоставляет весь ассортимент, а затем уже контрагент (ФГУП) выбирает именно то, что он будет реализовывать в магазинах.
"Ничего из того, что перечислено в статье, не было закуплено. Пусть авторы придут и покажут. Советуем пересмотреть мультик про Шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя", - добавила Крылова.
Она также отметила, что любая закупка предприятиями управделами осуществляется из собственных средств, а не бюджетных.