https://ria.ru/20210319/yubiley-1602068560.html

"ОМК" выделит 300 миллионов рублей на юбилей Нижнего Новгорода

"ОМК" выделит 300 миллионов рублей на юбилей Нижнего Новгорода

АО "ОМК" (Объединенная металлургическая компания) выделит 300 миллионов рублей на благоустройство территории Нижегородской ярмарки к 800-летнему юбилею Нижнего... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T21:16

2021-03-19T21:16

2021-03-19T21:16

нижегородская область

глеб никитин

выксунский металлургический завод

денис мантуров

нижний новгород

выкса

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. АО "ОМК" (Объединенная металлургическая компания) выделит 300 миллионов рублей на благоустройство территории Нижегородской ярмарки к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Решение было объявлено в пятницу во время рабочего визита министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на Выксунский металлургический завод (входит в состав "ОМК"), где он вместе с главой региона и председателем совета директоров АО "ОМК" Анатолием Седых осмотрел новый цех предприятия."АО "ОМК" безвозмездно выделяет средства в размере 300 миллионов рублей на работы по благоустройству территории Нижегородской ярмарки, которые ведутся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода", - сказал губернатор.Он отметил, что "ОМК" "в очередной раз показал пример и образец ответственного отношения к собственной истории и развитию родного края, родного региона."Когда-то братья Баташевы (создатели металлургического завода в Выксе - ред.) пользовались возможностями Нижегородской ярмарки для развития своего дела, а сегодня новое поколение промышленников преобразовывает пространство возле ярмарки. В ходе предварительной подготовки была проведена большая работа по наполнению территории смыслами, связанными с историей металлургии и промышленности в целом. Эти моменты напрямую будут отражены в благоустройстве", - сказал Никитин.Глава региона выразил благодарность за сотрудничество, отметив, что внебюджетные источники позволяют вывести на новый уровень подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода, который отмечается в 2021 году."Нижегородская ярмарка сыграла большую роль в развитии промышленности и торговли в России. В течение столетия здесь была представлена продукция Выксунского металлургического завода. Мы традиционно поддерживаем культурные и социальные проекты в Нижегородской области. И для нас большая честь стать частью масштабной реконструкции объектов исторического наследия к 800-летию Нижнего Новгорода", - подчеркнул председатель совета директоров АО "ОМК".Концепция благоустройства территории Нижегородской ярмарки включает в себя решения по озеленению, насыщению новыми малыми архитектурными формами, а также всесезонному использованию территории. На площади собраны фрагменты из разных периодов истории города: ростовой павильон "Ярмарочная баба", зона отдыха с настоящей печью, функциональная детская площадка из труб - как отсылка к металлургической промышленности Нижегородской области. Полностью работы планируется завершить в июле 2021 года. Территория будет открываться частями по мере готовности.

https://ria.ru/20210315/gosuslugi-1601396016.html

https://ria.ru/20210315/prostokvashino-1601210359.html

https://ria.ru/20210305/investitsii-1600123682.html

нижний новгород

выкса

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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глеб никитин, выксунский металлургический завод, денис мантуров, нижний новгород, выкса, нижегородская область, экономика