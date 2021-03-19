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Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp
Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp
Изменения в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, говорится в... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T05:22
2021-03-19T12:27
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whatsapp inc.
сша
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Изменения в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, говорится в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр".WhatsApp внес изменения в условия использования и политику приватности 4 января 2021 года.Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом.Новая политика приватности также позволяет манипулировать мнением пользователей. Как поясняется в исследовании, ключевой риск в данной ситуации — возможность оператора "склеить" аккаунты пользователя в WhatsApp с его страницами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook. Полученный уникальный профиль с большим количеством характеристик, как считают эксперты, позволит искусственному интеллекту просчитывать поведение пользователя и даже программировать его, воздействуя на присущие ему "триггеры".Кроме того, в новой редакции пользовательского соглашения речь идет о передаче личных данных пользователей сервиса для отправки сообщений через Facebook."Так, начиная с 2014 года мессенджер передает значительный объем пользовательских данных компаниям Facebook: номер телефона пользователя, номера телефонов контактов из записной книжки, &lt;…&gt; время отправки и прочтения сообщений, местонахождение и параметры пользовательского устройства и так далее", — напоминают авторы исследования.Технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется. Например, если пользовательское устройство разрешает доступ к файлам, приложение может считывать все, что находится в хранилищах данных. Соответственно, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение теоретически может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени, резюмировали аналитики центра.
https://ria.ru/20210312/whatsapp-1600949575.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/whatsapp-1600403959.html
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россия, whatsapp inc., сша, в мире

Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp

05:22 19.03.2021 (обновлено: 12:27 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Изменения в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, говорится в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр".
WhatsApp внес изменения в условия использования и политику приватности 4 января 2021 года.
Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом.

"Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру", — отмечают авторы исследования.

Новая политика приватности также позволяет манипулировать мнением пользователей. Как поясняется в исследовании, ключевой риск в данной ситуации — возможность оператора "склеить" аккаунты пользователя в WhatsApp с его страницами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook. Полученный уникальный профиль с большим количеством характеристик, как считают эксперты, позволит искусственному интеллекту просчитывать поведение пользователя и даже программировать его, воздействуя на присущие ему "триггеры".
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 15:25Наука
WhatsApp готовит модернизацию голосовых сообщений
Кроме того, в новой редакции пользовательского соглашения речь идет о передаче личных данных пользователей сервиса для отправки сообщений через Facebook.
"Так, начиная с 2014 года мессенджер передает значительный объем пользовательских данных компаниям Facebook: номер телефона пользователя, номера телефонов контактов из записной книжки, <…> время отправки и прочтения сообщений, местонахождение и параметры пользовательского устройства и так далее", — напоминают авторы исследования.
Технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется. Например, если пользовательское устройство разрешает доступ к файлам, приложение может считывать все, что находится в хранилищах данных. Соответственно, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение теоретически может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени, резюмировали аналитики центра.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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