https://ria.ru/20210319/whatsapp-1601911912.html

Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp

Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp

Изменения в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, говорится в... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T05:22

2021-03-19T05:22

2021-03-19T12:27

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Изменения в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, говорится в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр".WhatsApp внес изменения в условия использования и политику приватности 4 января 2021 года.Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом.Новая политика приватности также позволяет манипулировать мнением пользователей. Как поясняется в исследовании, ключевой риск в данной ситуации — возможность оператора "склеить" аккаунты пользователя в WhatsApp с его страницами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook. Полученный уникальный профиль с большим количеством характеристик, как считают эксперты, позволит искусственному интеллекту просчитывать поведение пользователя и даже программировать его, воздействуя на присущие ему "триггеры".Кроме того, в новой редакции пользовательского соглашения речь идет о передаче личных данных пользователей сервиса для отправки сообщений через Facebook."Так, начиная с 2014 года мессенджер передает значительный объем пользовательских данных компаниям Facebook: номер телефона пользователя, номера телефонов контактов из записной книжки, <…> время отправки и прочтения сообщений, местонахождение и параметры пользовательского устройства и так далее", — напоминают авторы исследования.Технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется. Например, если пользовательское устройство разрешает доступ к файлам, приложение может считывать все, что находится в хранилищах данных. Соответственно, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение теоретически может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени, резюмировали аналитики центра.

https://ria.ru/20210312/whatsapp-1600949575.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/whatsapp-1600403959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, whatsapp inc., сша, в мире