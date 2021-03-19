https://ria.ru/20210319/vzyatka-1601909692.html

В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций

В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций

Бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций приговорен к шести годам условно и штрафу в 20 миллионов рублей за получение РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T03:11

2021-03-19T03:11

2021-03-19T03:11

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций приговорен к шести годам условно и штрафу в 20 миллионов рублей за получение взяток на общую сумму свыше семи миллионов рублей за помощь в оформлении контейнеров с грузами, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Летом 2020 года Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщало, что бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций предстанет перед судом за получение взяток от разных предпринимателей на общую сумму свыше семи миллионов рублей, в том числе за ускоренное прохождение рефрижераторных контейнеров с грузом по станциям Приморского края. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и оказал содействие следствию, отмечали в СУ.Также осужденный на 5 лет лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор еще не вступил в силу.Летом 2019 года Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщало, что начальника железнодорожной станции "Владивосток" и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций подозревают в получении взяток от представителей коммерческих организаций за общее покровительство и действия в пользу этих компании. Общий размер взяток, по предварительным данным, составляет несколько сотен тысяч рублей.

https://ria.ru/20210315/vzyatka-1601351857.html

https://ria.ru/20210315/vzyatka-1601331845.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия