В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
© Sputnik
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций приговорен к шести годам условно и штрафу в 20 миллионов рублей за получение взяток на общую сумму свыше семи миллионов рублей за помощь в оформлении контейнеров с грузами, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Летом 2020 года Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщало, что бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций предстанет перед судом за получение взяток от разных предпринимателей на общую сумму свыше семи миллионов рублей, в том числе за ускоренное прохождение рефрижераторных контейнеров с грузом по станциям Приморского края. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и оказал содействие следствию, отмечали в СУ.
15 марта, 17:07Экс-следователю дали шесть лет колонии за взятку
"Фрунзенский районный суд Владивостока Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО "РЖД"… Суд приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу в размере 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Также осужденный на 5 лет лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор еще не вступил в силу.
Летом 2019 года Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщало, что начальника железнодорожной станции "Владивосток" и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций подозревают в получении взяток от представителей коммерческих организаций за общее покровительство и действия в пользу этих компании. Общий размер взяток, по предварительным данным, составляет несколько сотен тысяч рублей.