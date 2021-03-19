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Квартира в Химках, где произошел взрыв газа, была съемной

Квартира в Химках, где произошел взрыв газа, была съемной

Квартира в Химках, в которой произошел взрыв газа, сдавалась внаем, рассказал РИА Новости жилец дома. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:37

2021-03-19T14:37

2021-03-19T14:37

взрыв в жилом доме в химках

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Квартира в Химках, в которой произошел взрыв газа, сдавалась внаем, рассказал РИА Новости жилец дома."Живущие в квартире ее снимали. Ничего отрицательного о жильцах не знаю", - сказал собеседник агентства.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли двое мужчин и ребенок. Подмосковный главк СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным экстренных служб региона, при взрыве пострадали четыре квартиры.

химки

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, химки, происшествия