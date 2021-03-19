https://ria.ru/20210319/vybory-1602018554.html

Лукашенко назвал двух возможных кандидатов в президенты страны

Лукашенко назвал двух возможных кандидатов в президенты страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имена тех, кто, по его мнению, способен возглавить страну после следующих выборов. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:51

2021-03-19T16:51

2021-03-19T18:10

владимир караник

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имена тех, кто, по его мнению, способен возглавить страну после следующих выборов.Среди них — его помощник по Гродненской области Юрий Караев и губернатор региона Владимир Караник. Как отметил Лукашенко, они оба — "достойные, знающие страну" кандидаты, которые смогут конкурировать между собой."Транзит власти один: выборы — народ избрал. Все. <...> Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами. <...> Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", — заявил президент на встрече с коллективом предприятия "Молочный мир". Видеофрагмент его речи опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Как указал Лукашенко, он не рассчитывает на то, что его дети возглавят страну.Согласно календарю на сайте белорусского ЦИК, следующие президентские выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами.Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской.

https://ria.ru/20210319/vybory-1601966652.html

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владимир караник, александр лукашенко, белоруссия, в мире