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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210319/vybory-1601966652.html
Офис Тихановской надеется на новые выборы президента в 2021 году
Офис Тихановской надеется на новые выборы президента в 2021 году
Офис лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской рассчитывает на новые выборы главы республики в этом году,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:13
2021-03-19T13:35
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Офис лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской рассчитывает на новые выборы главы республики в этом году, считает, что переговоры с властью должны начаться в мае, но до этого будут консультации, в том числе с международными посредниками, заявил в пятницу советник политика Франак Вячорка.Тихановская в четверг заявила, что запускает голосование через онлайн-платформу "Голос", во время выборов занимавшейся альтернативным подсчетом голосов, по вопросу о поддержке белорусами начала переговоров с властью при международном посредничестве. Планируется, что первые результаты голосования будут озвучены к 25 марта."Мы считаем, что переговоры должны начаться в мае, но до этого времени должны проводиться консультации и экспертные встречи с разными сторонами в разных форматах. В том числе с представителями потенциальных медиаторов (посредников – ред.), в том числе с представителями России, и конечно, с теми, кого будет делегировать режим Лукашенко (действующего президента Белоруссии – ред.), если это будет происходить", - сказал Вячорка во время онлайн-пресс-конференции.Он отметил, что офис Тихановской надеется на новые президентские выборы в текущем году. "Нам важно, чтобы с момента достижения договоренностей до проведения выборов прошло насколько возможно короткое время. Наша цель – это выборы в этом году", - заявил представитель Тихановской.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск.
https://ria.ru/20210317/izolyatsiya-1601693082.html
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светлана тихановская, белоруссия, в мире

Офис Тихановской надеется на новые выборы президента в 2021 году

13:13 19.03.2021 (обновлено: 13:35 19.03.2021)
 
© REUTERS / Lehtikuva/Heikki SaukkomaaСветлана Тихановская во время интервью в Хельсинки
Светлана Тихановская во время интервью в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Офис лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской рассчитывает на новые выборы главы республики в этом году, считает, что переговоры с властью должны начаться в мае, но до этого будут консультации, в том числе с международными посредниками, заявил в пятницу советник политика Франак Вячорка.
Тихановская в четверг заявила, что запускает голосование через онлайн-платформу "Голос", во время выборов занимавшейся альтернативным подсчетом голосов, по вопросу о поддержке белорусами начала переговоров с властью при международном посредничестве. Планируется, что первые результаты голосования будут озвучены к 25 марта.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 17:51Протесты в Белоруссии
Тихановская попросила США добиться международной изоляции Лукашенко
"Мы считаем, что переговоры должны начаться в мае, но до этого времени должны проводиться консультации и экспертные встречи с разными сторонами в разных форматах. В том числе с представителями потенциальных медиаторов (посредников – ред.), в том числе с представителями России, и конечно, с теми, кого будет делегировать режим Лукашенко (действующего президента Белоруссии – ред.), если это будет происходить", - сказал Вячорка во время онлайн-пресс-конференции.
Он отметил, что офис Тихановской надеется на новые президентские выборы в текущем году. "Нам важно, чтобы с момента достижения договоренностей до проведения выборов прошло насколько возможно короткое время. Наша цель – это выборы в этом году", - заявил представитель Тихановской.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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18 марта, 13:01Протесты в Белоруссии
Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск.
 
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