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ВОЗ не нашла связи между случаями тромбоза и прививкой Astrazeneca
ВОЗ не нашла связи между случаями тромбоза и прививкой Astrazeneca
Эксперты Всемирной организации здравоохранения не нашли связи тромбозов с прививкой AstraZeneсa, польза от вакцины превышает риски, говорится в заявлении ВОЗ,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:06
2021-03-19T19:31
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ЖЕНЕВА, 19 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Всемирной организации здравоохранения не нашли связи тромбозов с прививкой AstraZeneсa, польза от вакцины превышает риски, говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном по итогам заседания Международного консультативного комитета по безопасности вакцин.Эксперты комитета провели тщательный анализ имеющихся научных данных о вакцине компании AstraZeneсa и подтвердил мнение о том, что польза от вакцины по-прежнему превышает возможные риски."Имеющиеся данные не указывают на какое-либо общее увеличение диагнозов, связанных со свертываемостью крови, таких как глубокий венозный тромбоз или тромбоэмболия легких после введения вакцины от COVID-19. Указанные показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу диагнозов этих состояний. Оба заболевания встречаются естественным образом и не являются редкостью. Они также возникают как следствие заражения COVID-19", - говорится в документе.Эксперты подчеркивают, что наблюдаемые показатели обоих заболеваний были меньше, чем ожидалось."Несмотря на то, что очень редкие и уникальные тромбоэмболические явления в сочетании с тромбоцитопенией, такие как тромбообразование венозных синусов (CVST), также были зарегистрированы после вакцинации AstraZeneca в Европе, нет уверенности в том, что они были вызваны прививкой. Комитет по фармаконадзору и оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам рассмотрел 18 случаев CVST из более чем 20 миллионов прививок AstraZeneca в Европе. На данный момент причинно-следственная связь между этими редкими случаями не установлена", - подчеркивается в опубликованном документе.Заседание комитета по оценке безопасности AstraZeneсa проходило с 16 по 19 марта.
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здоровье - общество, европа, коронавирус covid-19, astrazeneca , воз

ВОЗ не нашла связи между случаями тромбоза и прививкой Astrazeneca

19:06 19.03.2021 (обновлено: 19:31 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ЖЕНЕВА, 19 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Всемирной организации здравоохранения не нашли связи тромбозов с прививкой AstraZeneсa, польза от вакцины превышает риски, говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном по итогам заседания Международного консультативного комитета по безопасности вакцин.
Эксперты комитета провели тщательный анализ имеющихся научных данных о вакцине компании AstraZeneсa и подтвердил мнение о том, что польза от вакцины по-прежнему превышает возможные риски.
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"Имеющиеся данные не указывают на какое-либо общее увеличение диагнозов, связанных со свертываемостью крови, таких как глубокий венозный тромбоз или тромбоэмболия легких после введения вакцины от COVID-19. Указанные показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу диагнозов этих состояний. Оба заболевания встречаются естественным образом и не являются редкостью. Они также возникают как следствие заражения COVID-19", - говорится в документе.
Эксперты подчеркивают, что наблюдаемые показатели обоих заболеваний были меньше, чем ожидалось.
"Несмотря на то, что очень редкие и уникальные тромбоэмболические явления в сочетании с тромбоцитопенией, такие как тромбообразование венозных синусов (CVST), также были зарегистрированы после вакцинации AstraZeneca в Европе, нет уверенности в том, что они были вызваны прививкой. Комитет по фармаконадзору и оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам рассмотрел 18 случаев CVST из более чем 20 миллионов прививок AstraZeneca в Европе. На данный момент причинно-следственная связь между этими редкими случаями не установлена", - подчеркивается в опубликованном документе.
Заседание комитета по оценке безопасности AstraZeneсa проходило с 16 по 19 марта.
 
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