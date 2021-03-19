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Слова Байдена о Путине сочли "объявлением войны" России
Слова Байдена о Путине сочли "объявлением войны" России
Резкие высказывания президента США Байдена в адрес Владимира Путина — пересечение "красной линии", заявил украинский политтехнолог Тарас Березовец. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:48
2021-03-19T16:48
россия
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Резкие высказывания президента США Байдена в адрес Владимира Путина — пересечение "красной линии", заявил украинский политтехнолог Тарас Березовец. По мнению эксперта, следствием риторики Байдена станет дальнейшее ухудшение отношений двух стран.Президент США в интервью телеканалу ABC ранее позволил себе несколько резких высказываний в адрес российского лидера. Он также заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Президент России, в свою очередь, пожелал Байдену здоровья и прокомментировал его заявление поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Путин отметил, что в этой пословице есть глубокий психологический смысл: человек видит в других свои собственные качества. Характеризуя других людей, он смотрится в зеркало. Российский лидер предложил Байдену устроить дискуссию в прямом эфире, поскольку это "было бы интересно и для народа России, и для народа США". Он уточнил, что готов поговорить с президентом Соединенных Штатов в пятницу или в понедельник.Джен Псаки в ответ заявила, что в пятницу Байден будет "довольно занят" в Джорджии. Сам глава Белого дома отказался ответить на вопрос, согласен ли он поговорить в прямом эфире с Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20210319/bayden-1601995371.html
https://ria.ru/20210318/otstavka-1601878690.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша

Слова Байдена о Путине сочли "объявлением войны" России

16:48 19.03.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Резкие высказывания президента США Байдена в адрес Владимира Путина — пересечение "красной линии", заявил украинский политтехнолог Тарас Березовец.

"Этими словами Байден объявил о начале новой холодной войны между США и Россией", — цитирует его "Главред".

По мнению эксперта, следствием риторики Байдена станет дальнейшее ухудшение отношений двух стран.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Президент США в интервью телеканалу ABC ранее позволил себе несколько резких высказываний в адрес российского лидера. Он также заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Президент России, в свою очередь, пожелал Байдену здоровья и прокомментировал его заявление поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Путин отметил, что в этой пословице есть глубокий психологический смысл: человек видит в других свои собственные качества. Характеризуя других людей, он смотрится в зеркало. Российский лидер предложил Байдену устроить дискуссию в прямом эфире, поскольку это "было бы интересно и для народа России, и для народа США". Он уточнил, что готов поговорить с президентом Соединенных Штатов в пятницу или в понедельник.
Джен Псаки в ответ заявила, что в пятницу Байден будет "довольно занят" в Джорджии. Сам глава Белого дома отказался ответить на вопрос, согласен ли он поговорить в прямом эфире с Владимиром Путиным.
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РоссияДжо БайденВладимир ПутинСША
 
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