Слова Байдена о Путине сочли "объявлением войны" России
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Резкие высказывания президента США Байдена в адрес Владимира Путина — пересечение "красной линии", заявил украинский политтехнолог Тарас Березовец.
"Этими словами Байден объявил о начале новой холодной войны между США и Россией", — цитирует его "Главред".
По мнению эксперта, следствием риторики Байдена станет дальнейшее ухудшение отношений двух стран.
Президент США в интервью телеканалу ABC ранее позволил себе несколько резких высказываний в адрес российского лидера. Он также заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Президент России, в свою очередь, пожелал Байдену здоровья и прокомментировал его заявление поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Путин отметил, что в этой пословице есть глубокий психологический смысл: человек видит в других свои собственные качества. Характеризуя других людей, он смотрится в зеркало. Российский лидер предложил Байдену устроить дискуссию в прямом эфире, поскольку это "было бы интересно и для народа России, и для народа США". Он уточнил, что готов поговорить с президентом Соединенных Штатов в пятницу или в понедельник.
Джен Псаки в ответ заявила, что в пятницу Байден будет "довольно занят" в Джорджии. Сам глава Белого дома отказался ответить на вопрос, согласен ли он поговорить в прямом эфире с Владимиром Путиным.
18 марта, 19:28Байдену предрекли отставку после высказываний в адрес Путина