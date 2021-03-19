Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210319/vorobev-1602016851.html
Алексей Воробьев рассказал, как играл в Америке молодого Путина
Алексей Воробьев рассказал, как играл в Америке молодого Путина
Актер, певец и режиссер Алексей Воробьев в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как играл в новом американском фильме молодого Владимира Путина и помогал... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:56
2021-03-19T17:56
владимир путин
культура
кино и сериалы
новости культуры
алексей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155173/41/1551734129_0:44:3091:1783_1920x0_80_0_0_54d3231317fa71b959e72199427210bf.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Актер, певец и режиссер Алексей Воробьев в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как играл в новом американском фильме молодого Владимира Путина и помогал режиссеру передать на экране "русский дух". По его словам, декорации, в которых он снимался вместе с лауреатом премии "Оскар" Джоном Войтом, создавали по фотографиям, присланным российским актером."Со мной советовались, хотели передать в кино русский дух", — прокомментировал Алексей Воробьев. О том, что он сыграет президента России в молодости стало известно в сентябре прошлого года. Но тогда Воробьев не раскрыл подробности предстоящего проекта, кроме того, что вместе с ним в ленте будут задействованы всемирно известные актеры. Дата выхода и название ленты тоже пока держатся в секрете.
https://ria.ru/20200603/1572365534.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155173/41/1551734129_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_61b30cad4551e9d646348ea5db2ee2f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, кино и сериалы, новости культуры, алексей воробьев

Алексей Воробьев рассказал, как играл в Америке молодого Путина

17:56 19.03.2021
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПевец Алексей Воробьев во время пресс-конференции, посвященной третьему сезону шоу "Ты супер!" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Певец Алексей Воробьев во время пресс-конференции, посвященной третьему сезону шоу Ты супер! в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Актер, певец и режиссер Алексей Воробьев в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как играл в новом американском фильме молодого Владимира Путина и помогал режиссеру передать на экране "русский дух".
"Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны. Много разных фишек предлагал режиссеру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача", — вспоминал Воробьев.
По его словам, декорации, в которых он снимался вместе с лауреатом премии "Оскар" Джоном Войтом, создавали по фотографиям, присланным российским актером.
"Со мной советовались, хотели передать в кино русский дух", — прокомментировал Алексей Воробьев.
О том, что он сыграет президента России в молодости стало известно в сентябре прошлого года. Но тогда Воробьев не раскрыл подробности предстоящего проекта, кроме того, что вместе с ним в ленте будут задействованы всемирно известные актеры.
Дата выхода и название ленты тоже пока держатся в секрете.
Кадр из сериала Космические войска - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
3 июня 2020, 05:42Культура
В Сети обсуждают роль Алексея Воробьева в сериале "Космические войска"
 
КультураВладимир ПутинКино и сериалыНовости культурыАлексей Воробьев
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:20Китай призвал США устранить влияние политики администрации Трампа
05:15В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
Лента новостейМолния