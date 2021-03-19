https://ria.ru/20210319/vorobev-1602016851.html

Алексей Воробьев рассказал, как играл в Америке молодого Путина

Алексей Воробьев рассказал, как играл в Америке молодого Путина

Актер, певец и режиссер Алексей Воробьев в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как играл в новом американском фильме молодого Владимира Путина и помогал... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:56

2021-03-19T17:56

2021-03-19T17:56

владимир путин

культура

кино и сериалы

новости культуры

алексей воробьев

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Актер, певец и режиссер Алексей Воробьев в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как играл в новом американском фильме молодого Владимира Путина и помогал режиссеру передать на экране "русский дух". По его словам, декорации, в которых он снимался вместе с лауреатом премии "Оскар" Джоном Войтом, создавали по фотографиям, присланным российским актером."Со мной советовались, хотели передать в кино русский дух", — прокомментировал Алексей Воробьев. О том, что он сыграет президента России в молодости стало известно в сентябре прошлого года. Но тогда Воробьев не раскрыл подробности предстоящего проекта, кроме того, что вместе с ним в ленте будут задействованы всемирно известные актеры. Дата выхода и название ленты тоже пока держатся в секрете.

https://ria.ru/20200603/1572365534.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, кино и сериалы, новости культуры, алексей воробьев