https://ria.ru/20210319/voditeli-1601914249.html

Страховщик рассказал, в каких регионах живут самые неаккуратные водители

Страховщик рассказал, в каких регионах живут самые неаккуратные водители

Чаще других попадают в аварии водители Красноярского края, а самые аккуратные автолюбители живут в Воронежской области, выяснила компания "Тинькофф Страхование" РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T07:08

2021-03-19T07:08

2021-03-19T07:08

россия

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Чаще других попадают в аварии водители Красноярского края, а самые аккуратные автолюбители живут в Воронежской области, выяснила компания "Тинькофф Страхование" на основе статистики последних двух лет и поделилась с РИА Новости.Для определения аварийности региона страховщик выделил показатель частотности совершаемых ДТП. Он, в числе прочего, учитывал количество полисов в конкретном регионе, а также число обращений от застрахованных автовладельцев, которые попадали в аварии в 2019-2020 годах. Первая тройка регионов в этом антирейтинге не меняется второй год подряд.Кроме того, в самую аварийную "десятку" попали также Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Республика Татарстан, Удмуртская республика, Архангельская, Тюменская и Рязанская области.Самые же аккуратные водители, по данным "Тинькофф Страхование", живут в Воронежской, Самарской, Белгородской, Нижегородской, Саратовской областях. Именно здесь страховщик зафиксировал самый низкий показатель частотности совершаемых ДТП - в страховую обращается практически каждый 10 автовладелец.В целом же за последние четыре года количество обращений по ДТП в "Тинькофф Страхование" возросло втрое, резюмирует страховщик.

https://ria.ru/20210313/avtomobili-1601042970.html

https://ria.ru/20210312/tsvet-1600862344.html

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