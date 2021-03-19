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Страховщик рассказал, в каких регионах живут самые неаккуратные водители
Страховщик рассказал, в каких регионах живут самые неаккуратные водители
Чаще других попадают в аварии водители Красноярского края, а самые аккуратные автолюбители живут в Воронежской области, выяснила компания "Тинькофф Страхование" РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T07:08
2021-03-19T07:08
россия
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Чаще других попадают в аварии водители Красноярского края, а самые аккуратные автолюбители живут в Воронежской области, выяснила компания "Тинькофф Страхование" на основе статистики последних двух лет и поделилась с РИА Новости.Для определения аварийности региона страховщик выделил показатель частотности совершаемых ДТП. Он, в числе прочего, учитывал количество полисов в конкретном регионе, а также число обращений от застрахованных автовладельцев, которые попадали в аварии в 2019-2020 годах. Первая тройка регионов в этом антирейтинге не меняется второй год подряд.Кроме того, в самую аварийную "десятку" попали также Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Республика Татарстан, Удмуртская республика, Архангельская, Тюменская и Рязанская области.Самые же аккуратные водители, по данным "Тинькофф Страхование", живут в Воронежской, Самарской, Белгородской, Нижегородской, Саратовской областях. Именно здесь страховщик зафиксировал самый низкий показатель частотности совершаемых ДТП - в страховую обращается практически каждый 10 автовладелец.В целом же за последние четыре года количество обращений по ДТП в "Тинькофф Страхование" возросло втрое, резюмирует страховщик.
https://ria.ru/20210313/avtomobili-1601042970.html
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россия, общество

Страховщик рассказал, в каких регионах живут самые неаккуратные водители

07:08 19.03.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Чаще других попадают в аварии водители Красноярского края, а самые аккуратные автолюбители живут в Воронежской области, выяснила компания "Тинькофф Страхование" на основе статистики последних двух лет и поделилась с РИА Новости.
Для определения аварийности региона страховщик выделил показатель частотности совершаемых ДТП. Он, в числе прочего, учитывал количество полисов в конкретном регионе, а также число обращений от застрахованных автовладельцев, которые попадали в аварии в 2019-2020 годах. Первая тройка регионов в этом антирейтинге не меняется второй год подряд.
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"Самыми аварийными регионами России оказались Красноярский край, Мурманская область и Краснодарский край. Здесь в ДТП за последние два года попадала треть всех застрахованных водителей. В остальных регионах, оказавшихся в рейтинге, по поводу ДТП в страховую компанию обращается практически четверть автовладельцев", - выяснили аналитики.

Кроме того, в самую аварийную "десятку" попали также Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Республика Татарстан, Удмуртская республика, Архангельская, Тюменская и Рязанская области.
Самые же аккуратные водители, по данным "Тинькофф Страхование", живут в Воронежской, Самарской, Белгородской, Нижегородской, Саратовской областях. Именно здесь страховщик зафиксировал самый низкий показатель частотности совершаемых ДТП - в страховую обращается практически каждый 10 автовладелец.
В целом же за последние четыре года количество обращений по ДТП в "Тинькофф Страхование" возросло втрое, резюмирует страховщик.
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