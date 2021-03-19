https://ria.ru/20210319/voda-1601947102.html

Дегтярев предложил ввести норматив по сбросу воды для ГЭС

Дегтярев предложил ввести норматив по сбросу воды для ГЭС

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал взять под контроль сбросы воды с гидроэлектростанций (ГЭС) и ввести норматив по сбросу, чтобы не... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:51

2021-03-19T11:51

2021-03-19T11:51

хабаровский край

виктория абрамченко

амур (река)

зейская гэс

бурейская гэс

михаил дегтярев

русгидро

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 19 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал взять под контроль сбросы воды с гидроэлектростанций (ГЭС) и ввести норматив по сбросу, чтобы не допустить паводка, сообщило правительство региона.В Хабаровском крае подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья началась заблаговременно. По данным регионального правительства, этой весной в зону возможного подтопления могут попасть шесть населенных пунктов с населением 648 человек, а в период летне-осеннего дождевого паводка - 106 населенных пунктов с населением более 39 тысяч человек."Михаил Дегтярев обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой дать поручение провести ретроспективный анализ зависимости сбросов Зейской и Бурейской ГЭС и уровня воды в реке Амур в паводковые ситуации в летнее-осенний период с возможным выходом на решение по нормативному снижению уровня сброса на этих гидроэлектростанциях в бассейне реки до 1 июля каждого года", - сообщает правительство региона.По информации Дальневосточного управления гидрометеослужбы, на Среднем и Нижнем Амуре наблюдается повышенная водность. Уровни воды выше средних многолетних значений на 1-2,5 метра. Вскрытие рек бассейна Амура ожидается в сроки близкие к обычным, в бассейне реки Уссури - на 2-4 дня раньше.Дегтярев в пятницу на селекторном совещании по подготовке к безаварийному пропуску половодья и паводков в 2021 году отметил, что в крае организовано постоянное наблюдение за прохождением весеннего половодья, и в случае образования ледовых заторов будут проведены все необходимые мероприятия. Спланировано 132 пунктов временного размещения вместимостью 15 376 человек.Кроме того, уточнили в правительстве, в целях защиты населения и территории Хабаровского края от негативного воздействия вод имеется 25 действующих гидротехнических сооружений, а также продолжаются работы по строительству других объектов. Все стройки находятся на контроле.Тема сброса воды с ГЭС уже попадала в фокус внимания Дегтярёва. В сентябре 2020 года он высказал подозрение, что "не во всем виновата погода". У главы региона возникло желание разобраться, "как происходит сброс воды на Бурейской и Зейской ГЭС и почему до того, как "Русгидро" получило контроль за этим процессом, этого не было стихийного бедствия". Компания в ответ заявляла, что он ищет виноватых не там, а режимы работы Зейской и Бурейской ГЭС не оказывают ключевого влияния на паводковую ситуацию в Хабаровском крае.Глава региона в пятницу показал министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову, который прибыл в Хабаровск с рабочим визитом, защитную дамбу и рассказал о перспективах окончания ее строительства. Дегтярев поблагодарил Козлова за внимание к проблемам края."Наша работа в предстоящие два дня условно поделена на два блока. Первый - это ревизия. С министром в Хабаровский край прилетела целая делегация, профильные чиновники, заместители министра. В том числе руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Они на местах оценят все объекты, которые предназначены для защиты людей и уже финансируются. Так же обсудим с Александром Козловым запросные позиции края. Завтра вместе работаем в Комсомольске-на-Амуре", - рассказал журналистам в пятницу врио губернатора региона.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам правительства региона Юрию Борисову и Виктории Абрамченко совместно взять под контроль вопрос готовности регионов к паводкам и докладывать об общей ситуации. Он подчеркнул, что необходимо вести постоянный мониторинг положения дел по крупным рекам.

https://ria.ru/20210318/dalenergomash-1601766807.html

https://ria.ru/20210312/proekt-1600898386.html

https://ria.ru/20210304/selkhozpredpriyatiya-1599850498.html

амур (река)

хабаровск

хабаровский край

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виктория абрамченко, амур (река), зейская гэс, бурейская гэс, михаил дегтярев, русгидро, хабаровск, хабаровский край