https://ria.ru/20210319/vladimir-tolstoy-1601937826.html

Онлайн-конференция советника Президента РФ Владимира Толстого

Онлайн-конференция советника Президента РФ Владимира Толстого

23 марта в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция советника Президента Российской Федерации Владимира ТОЛСТОГО.

2021-03-19T11:14

2021-03-19T11:14

2021-03-19T11:15

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Задать вопросВ ходе мероприятия будут названы имена лауреатов премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры и премий Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2020 года. Премии в размере 5 миллионов рублей присуждаются как одному соискателю, так и коллективу до 3 человек по представлению Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы