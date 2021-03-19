Онлайн-конференция советника Президента РФ Владимира Толстого
11:14 19.03.2021 (обновлено: 11:15 19.03.2021)
23 марта в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция советника Президента Российской Федерации Владимира ТОЛСТОГО.
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В ходе мероприятия будут названы имена лауреатов премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры и премий Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2020 года. Премии в размере 5 миллионов рублей присуждаются как одному соискателю, так и коллективу до 3 человек по представлению Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия будут названы имена лауреатов премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры и премий Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2020 года. Премии в размере 5 миллионов рублей присуждаются как одному соискателю, так и коллективу до 3 человек по представлению Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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