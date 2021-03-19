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Премьер Италии не исключил приобретение вакцины "Спутник V"
Премьер Италии не исключил приобретение вакцины "Спутник V"
Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил, что в отсутствие координации в рамках ЕС страна сможет заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T23:18
2021-03-19T23:21
евросоюз
германия
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
марио драги
италия
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РИМ, 19 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил, что в отсутствие координации в рамках ЕС страна сможет заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V"."Мы посмотрим", - заявил он на пресс-конференции."Если европейская координация не действует, надо быть готовыми действовать самостоятельно. Это говорит (канцлер Германии Ангела) Меркель, и я говорю это сам", - добавил Драги.В пятницу вечером Меркель заявила, что в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.
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евросоюз, германия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, марио драги, италия

Премьер Италии не исключил приобретение вакцины "Спутник V"

23:18 19.03.2021 (обновлено: 23:21 19.03.2021)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : РФПИ
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РИМ, 19 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил, что в отсутствие координации в рамках ЕС страна сможет заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".
"Мы посмотрим", - заявил он на пресс-конференции.
"Если европейская координация не действует, надо быть готовыми действовать самостоятельно. Это говорит (канцлер Германии Ангела) Меркель, и я говорю это сам", - добавил Драги.
В пятницу вечером Меркель заявила, что в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.
 
Распространение коронавирусаЕвросоюзГерманияВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Марио ДрагиИталия
 
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