https://ria.ru/20210319/vaktsina-1602078771.html

Премьер Италии не исключил приобретение вакцины "Спутник V"

Премьер Италии не исключил приобретение вакцины "Спутник V"

Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил, что в отсутствие координации в рамках ЕС страна сможет заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T23:18

2021-03-19T23:18

2021-03-19T23:21

евросоюз

германия

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

марио драги

италия

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РИМ, 19 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил, что в отсутствие координации в рамках ЕС страна сможет заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V"."Мы посмотрим", - заявил он на пресс-конференции."Если европейская координация не действует, надо быть готовыми действовать самостоятельно. Это говорит (канцлер Германии Ангела) Меркель, и я говорю это сам", - добавил Драги.В пятницу вечером Меркель заявила, что в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.

германия

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, германия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, марио драги, италия