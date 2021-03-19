https://ria.ru/20210319/vaktsina-1602078771.html
Премьер Италии не исключил приобретение вакцины "Спутник V"
Премьер Италии не исключил приобретение вакцины "Спутник V"
Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил, что в отсутствие координации в рамках ЕС страна сможет заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T23:18
2021-03-19T23:18
2021-03-19T23:21
евросоюз
германия
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
марио драги
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_1449609f1257639cee733af77fbd83b8.jpg
РИМ, 19 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил, что в отсутствие координации в рамках ЕС страна сможет заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V"."Мы посмотрим", - заявил он на пресс-конференции."Если европейская координация не действует, надо быть готовыми действовать самостоятельно. Это говорит (канцлер Германии Ангела) Меркель, и я говорю это сам", - добавил Драги.В пятницу вечером Меркель заявила, что в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.
германия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_84a5e072ee36f2dee7836d90225f88f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, германия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, марио драги, италия