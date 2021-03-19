"Спутник V" зарегистрировали на Сейшельских островах
16:40 19.03.2021 (обновлено: 16:57 19.03.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Республика Сейшельские Острова зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Сейшельские Острова. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек", - отметили в фонде.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
"Решение Сейшельских Островов включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин является важным шагом для обеспечения защиты населения. Сейшельские острова являются одним из наиболее популярных туристических направлений, применение российской вакцины как в стране, так и по всему миру поможет вернуться к нормальной жизни, восстановить туризм и приблизит отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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