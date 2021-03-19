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https://ria.ru/20210319/vaktsina-1602015103.html
"Спутник V" зарегистрировали на Сейшельских островах
"Спутник V" зарегистрировали на Сейшельских островах
Республика Сейшельские Острова зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:40
2021-03-19T16:57
туризм
новости - туризм
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
сейшельские острова
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Республика Сейшельские Острова зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Сейшельские Острова. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек", - отметили в фонде.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Решение Сейшельских Островов включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин является важным шагом для обеспечения защиты населения. Сейшельские острова являются одним из наиболее популярных туристических направлений, применение российской вакцины как в стране, так и по всему миру поможет вернуться к нормальной жизни, восстановить туризм и приблизит отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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туризм, новости - туризм, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сейшельские острова, в мире

"Спутник V" зарегистрировали на Сейшельских островах

16:40 19.03.2021 (обновлено: 16:57 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Республика Сейшельские Острова зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Сейшельские Острова. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек", - отметили в фонде.
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 15:41Распространение коронавируса
Камерун одобрил вакцину "Спутник V"
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
"Решение Сейшельских Островов включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин является важным шагом для обеспечения защиты населения. Сейшельские острова являются одним из наиболее популярных туристических направлений, применение российской вакцины как в стране, так и по всему миру поможет вернуться к нормальной жизни, восстановить туризм и приблизит отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаТуризмНовости - ТуризмВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСейшельские островаВ мире
 
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