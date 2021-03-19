https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601975451.html

Источник назвал возможные сроки допуска "Спутник V" в Евросоюз

Источник назвал возможные сроки допуска "Спутник V" в Евросоюз

Вакцина "Спутник V" может быть допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) примерно через два месяца, во второй половине мая, заявил РИА... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:46

2021-03-19T13:46

2021-03-19T14:08

берлин (город)

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

евросоюз

в мире

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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" может быть допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) примерно через два месяца, во второй половине мая, заявил РИА Новости источник в Берлине, знакомый с ходом обсуждения данного вопроса."Если все будет подготовлено, одобрение EMA (для вакцины "Спутник" – ред.) может быть дано примерно через два месяца", - сказал собеседник агентства.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/sputnik-1601749456.html

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берлин (город), вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, в мире