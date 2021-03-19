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https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601975451.html
Источник назвал возможные сроки допуска "Спутник V" в Евросоюз
Источник назвал возможные сроки допуска "Спутник V" в Евросоюз
Вакцина "Спутник V" может быть допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) примерно через два месяца, во второй половине мая, заявил РИА... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:46
2021-03-19T14:08
берлин (город)
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" может быть допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) примерно через два месяца, во второй половине мая, заявил РИА Новости источник в Берлине, знакомый с ходом обсуждения данного вопроса."Если все будет подготовлено, одобрение EMA (для вакцины "Спутник" – ред.) может быть дано примерно через два месяца", - сказал собеседник агентства.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
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берлин (город), вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, в мире

Источник назвал возможные сроки допуска "Спутник V" в Евросоюз

13:46 19.03.2021 (обновлено: 14:08 19.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" может быть допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) примерно через два месяца, во второй половине мая, заявил РИА Новости источник в Берлине, знакомый с ходом обсуждения данного вопроса.
"Если все будет подготовлено, одобрение EMA (для вакцины "Спутник" – ред.) может быть дано примерно через два месяца", - сказал собеседник агентства.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 08:28
Курц рекомендовал выдать регистрацию "Спутнику V" в ЕС в сжатые сроки
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаБерлин (город)Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ЕвросоюзВ мире
 
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