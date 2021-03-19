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https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601950264.html
РФПИ договорился о производстве 200 миллионов доз "Спутника V" в Индии
РФПИ договорился о производстве 200 миллионов доз "Спутника V" в Индии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о партнерстве со Stelis Biopharma (биофармацевтическое подразделение фармацевтической компании Strides) для РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:05
2021-03-19T12:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
индия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о партнерстве со Stelis Biopharma (биофармацевтическое подразделение фармацевтической компании Strides) для производства 200 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Индии, говорится в сообщении фонда."Российский фонд прямых инвестиций ... и Stelis Biopharma Pvt. Ltd. ... объявляют о партнерстве для производства и поставок как минимум 200 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", что позволит осуществить вакцинацию 100 миллионов человек", - говорится в сообщении.Соглашение заключено при поддержке компании Enso Healthcare LLP (подразделение Enso Group) - партнера РФПИ по привлечению контрактных площадок для производства вакцины в Индии. Стороны намерены начать поставки "Спутник V" в третьем квартале 2021 года, Stelis продолжит работу с РФПИ для обеспечения дополнительных объемов поставок сверх первоначального соглашения."Мы рады объявить о партнерстве с компанией Stelis Biopharma, благодаря которому будет обеспечен существенный объем поставок вакцины "Спутник V". Российская вакцина обладает эффективностью 91,6% и является одним из лучших в мире препаратов против коронавируса. Объемы производства вакцины совместно со Stelis позволят увеличить доступность "Спутник V" по всему миру", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия, экономика

РФПИ договорился о производстве 200 миллионов доз "Спутника V" в Индии

12:05 19.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о партнерстве со Stelis Biopharma (биофармацевтическое подразделение фармацевтической компании Strides) для производства 200 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Индии, говорится в сообщении фонда.
"Российский фонд прямых инвестиций ... и Stelis Biopharma Pvt. Ltd. ... объявляют о партнерстве для производства и поставок как минимум 200 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", что позволит осуществить вакцинацию 100 миллионов человек", - говорится в сообщении.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Соглашение заключено при поддержке компании Enso Healthcare LLP (подразделение Enso Group) - партнера РФПИ по привлечению контрактных площадок для производства вакцины в Индии. Стороны намерены начать поставки "Спутник V" в третьем квартале 2021 года, Stelis продолжит работу с РФПИ для обеспечения дополнительных объемов поставок сверх первоначального соглашения.
"Мы рады объявить о партнерстве с компанией Stelis Biopharma, благодаря которому будет обеспечен существенный объем поставок вакцины "Спутник V". Российская вакцина обладает эффективностью 91,6% и является одним из лучших в мире препаратов против коронавируса. Объемы производства вакцины совместно со Stelis позволят увеличить доступность "Спутник V" по всему миру", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоИндияЭкономика
 
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