https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601950264.html

РФПИ договорился о производстве 200 миллионов доз "Спутника V" в Индии

РФПИ договорился о производстве 200 миллионов доз "Спутника V" в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о партнерстве со Stelis Biopharma (биофармацевтическое подразделение фармацевтической компании Strides) для РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:05

2021-03-19T12:05

2021-03-19T12:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

индия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о партнерстве со Stelis Biopharma (биофармацевтическое подразделение фармацевтической компании Strides) для производства 200 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Индии, говорится в сообщении фонда."Российский фонд прямых инвестиций ... и Stelis Biopharma Pvt. Ltd. ... объявляют о партнерстве для производства и поставок как минимум 200 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", что позволит осуществить вакцинацию 100 миллионов человек", - говорится в сообщении.Соглашение заключено при поддержке компании Enso Healthcare LLP (подразделение Enso Group) - партнера РФПИ по привлечению контрактных площадок для производства вакцины в Индии. Стороны намерены начать поставки "Спутник V" в третьем квартале 2021 года, Stelis продолжит работу с РФПИ для обеспечения дополнительных объемов поставок сверх первоначального соглашения."Мы рады объявить о партнерстве с компанией Stelis Biopharma, благодаря которому будет обеспечен существенный объем поставок вакцины "Спутник V". Российская вакцина обладает эффективностью 91,6% и является одним из лучших в мире препаратов против коронавируса. Объемы производства вакцины совместно со Stelis позволят увеличить доступность "Спутник V" по всему миру", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

индия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия, экономика