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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601945086.html
Стало известно, почему нельзя подделать "Спутник V"
Стало известно, почему нельзя подделать "Спутник V"
Цифровая маркировка делает подделку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса невозможной, заявил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:42
2021-03-19T11:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
мексика
технологии
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Цифровая маркировка делает подделку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса невозможной, заявил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки)."Все производимые для российских пациентов вакцины "Спутник V" снабжены цифровой маркировкой... Уникальный код маркировки в формате Data Matrix наносится на клапан каждой упаковки. Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки", - говорится в сообщении ЦРПТ.Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути."Кроме того, информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019", - добавили в операторе системы.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг сообщил, что власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину "Спутник V". Фонд подчеркнул, что РФПИ и российские государственные органы продолжат сотрудничество с правительствами и партнерами по всему миру для идентификации поддельной вакцины и обеспечения безопасности поставок.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, мексика, технологии, общество

Стало известно, почему нельзя подделать "Спутник V"

11:42 19.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Цифровая маркировка делает подделку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса невозможной, заявил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).
"Все производимые для российских пациентов вакцины "Спутник V" снабжены цифровой маркировкой... Уникальный код маркировки в формате Data Matrix наносится на клапан каждой упаковки. Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки", - говорится в сообщении ЦРПТ.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути.
"Кроме того, информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019", - добавили в операторе системы.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг сообщил, что власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину "Спутник V". Фонд подчеркнул, что РФПИ и российские государственные органы продолжат сотрудничество с правительствами и партнерами по всему миру для идентификации поддельной вакцины и обеспечения безопасности поставок.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМексикаТехнологииОбщество
 
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