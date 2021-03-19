Стало известно, почему нельзя подделать "Спутник V"
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Цифровая маркировка делает подделку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса невозможной, заявил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).
"Все производимые для российских пациентов вакцины "Спутник V" снабжены цифровой маркировкой... Уникальный код маркировки в формате Data Matrix наносится на клапан каждой упаковки. Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки", - говорится в сообщении ЦРПТ.
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Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути.
"Кроме того, информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019", - добавили в операторе системы.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг сообщил, что власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину "Спутник V". Фонд подчеркнул, что РФПИ и российские государственные органы продолжат сотрудничество с правительствами и партнерами по всему миру для идентификации поддельной вакцины и обеспечения безопасности поставок.