Захарова оценила заявление Twitter о политике в отношении мировых лидеров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Twitter о пересмотре своей политики в отношении мировых лидеров, написав, что "мы пересматриваем свой подход" к самому сервису микроблогов.
Сервис микроблогов ранее Twitter сообщил, что пересматривает свою политику в отношении мировых лидеров, чтобы решить, как поступать с теми политиками, которые будут нарушать правила использования социальной сети. Twitter планирует обратиться за помощью в решении данного вопроса к своим пользователям, узнать их мнение, должны ли мировые лидеры "подчиняться тем же правилам, что и другие пользователи Twitter" и "какие принудительные меры уместны, если мировой лидер нарушит правила".
"А мы тоже хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter, поэтому мы пересматриваем наш подход к Twitter", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению Twitter, с 19 марта по 12 апреля сервис будет проводить опрос среди своих пользователей, который будет доступен на 14 языках, включая русский. По словам Twitter, это делается для того, чтобы в отзывах были отражены "глобальные перспективы". Также Twitter проводит консультации с рядом экспертов по правам человека, общественными организациями и учеными по всему миру, отзывы которых буду учтены в предстоящем пересмотре политики микроблога.
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Twitter в начале января "навсегда" заблокировал доступ экс-президента США Дональда Трампа к своей платформе после захвата Капитолия его сторонниками. До этого компания вводила временную блокировку аккаунта президента, но после атаки на Капитолий сделала запрет постоянным, объяснив свои действия опасением, что высказывания Трампа "продолжат подстрекать к насилию".