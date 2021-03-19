https://ria.ru/20210319/turtsiya-1602054292.html
Посол США предостерег Турцию от покупки второго полка С-400
Посол США предостерег Турцию от покупки второго полка С-400
Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд предостерег Турцию от приобретения второго полка российских зенитно-ракетных комплексов С-400. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:34
2021-03-19T19:34
2021-03-19T20:14
с-400 «триумф»
f-35
турция
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сша
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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд предостерег Турцию от приобретения второго полка российских зенитно-ракетных комплексов С-400."Приобретение С-400 запустило процесс санкций по CAATSA. Покупка новых комплексов С-400 приведет к серьезным последствиям и станет причиной более действенных шагов. Нужно, чтобы мы могли сказать: "У Турции на руках нет С-400", — заявил Саттерфилд на встрече с турецкими журналистами. Его слова приводит телеканал NTV.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии комплексов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/turtsiya-1600928737.html
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с-400 «триумф», f-35, турция, вашингтон (город), сша, в мире