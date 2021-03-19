https://ria.ru/20210319/tsik-1602004609.html

Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИК

Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИК

Президент РФ Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России, в него вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова, сообщается в... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T15:52

2021-03-19T15:52

2021-03-19T16:31

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владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России, в него вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова, сообщается в Telegram-канале избиркома.В список вошли действующий председатель комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.Срок полномочий членов ЦИК истекает 28 марта 2021 года. В новый состав по пять человек назначают президент РФ, Совет Федерации и Госдума.Ранее Госдума утвердила кандидатуру действующего руководителя аппарата фракции "Единая Россия" Константина Мазуревского, выдвинутого президиумом фракции, а также выдвинутого группой депутатов от ЕР действующего члена ЦИК Антона Лопатина. Также утверждены кандидатуры Евгения Колюшина – действующего члена ЦИК от фракции КПРФ и Николая Левичева – члена ЦИК с 2016 года, выдвинутого "Справедливой Россией". От фракции ЛДПР в ЦИК утверждена кандидатура первого замруководителя фракции Александра Курдюмова.Совет Федерации назначил в ЦИК нынешнего зампреда комиссии Николая Булаева, действующих членов избиркома Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева, а также председателя Орловского избиркома Людмилу Маркину и экс-главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.

https://ria.ru/20210310/golosovanie-1600580330.html

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россия, цик рф, владимир путин, политика