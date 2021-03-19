Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/tsik-1602004609.html
Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИК
Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИК
Президент РФ Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России, в него вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова, сообщается в... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:52
2021-03-19T16:31
россия
цик рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599136060_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5660ac1fe2d63999e7caa0ee3973fc60.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России, в него вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова, сообщается в Telegram-канале избиркома.В список вошли действующий председатель комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.Срок полномочий членов ЦИК истекает 28 марта 2021 года. В новый состав по пять человек назначают президент РФ, Совет Федерации и Госдума.Ранее Госдума утвердила кандидатуру действующего руководителя аппарата фракции "Единая Россия" Константина Мазуревского, выдвинутого президиумом фракции, а также выдвинутого группой депутатов от ЕР действующего члена ЦИК Антона Лопатина. Также утверждены кандидатуры Евгения Колюшина – действующего члена ЦИК от фракции КПРФ и Николая Левичева – члена ЦИК с 2016 года, выдвинутого "Справедливой Россией". От фракции ЛДПР в ЦИК утверждена кандидатура первого замруководителя фракции Александра Курдюмова.Совет Федерации назначил в ЦИК нынешнего зампреда комиссии Николая Булаева, действующих членов избиркома Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева, а также председателя Орловского избиркома Людмилу Маркину и экс-главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.
https://ria.ru/20210310/golosovanie-1600580330.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599136060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c9e54a9ea132705229c53a2fb79317c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цик рф, владимир путин, политика

Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИК

15:52 19.03.2021 (обновлено: 16:31 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России. - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России, в него вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова, сообщается в Telegram-канале избиркома.
В список вошли действующий председатель комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.
Срок полномочий членов ЦИК истекает 28 марта 2021 года. В новый состав по пять человек назначают президент РФ, Совет Федерации и Госдума.
Ранее Госдума утвердила кандидатуру действующего руководителя аппарата фракции "Единая Россия" Константина Мазуревского, выдвинутого президиумом фракции, а также выдвинутого группой депутатов от ЕР действующего члена ЦИК Антона Лопатина. Также утверждены кандидатуры Евгения Колюшина – действующего члена ЦИК от фракции КПРФ и Николая Левичева – члена ЦИК с 2016 года, выдвинутого "Справедливой Россией". От фракции ЛДПР в ЦИК утверждена кандидатура первого замруководителя фракции Александра Курдюмова.
Совет Федерации назначил в ЦИК нынешнего зампреда комиссии Николая Булаева, действующих членов избиркома Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева, а также председателя Орловского избиркома Людмилу Маркину и экс-главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 12:07
ЦИК продлил порядок многодневного голосования
 
РоссияЦИК РФВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:20Китай призвал США устранить влияние политики администрации Трампа
05:15В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
Лента новостейМолния