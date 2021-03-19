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Под Тверью нашли тело пропавшей школьницы, которая ушла кататься с горки
Под Тверью нашли тело пропавшей школьницы, которая ушла кататься с горки
Тело десятилетней школьницы, которая ушла кататься с горки и пропала, найдено в реке в Тверской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T07:27
2021-03-19T07:27
2021-03-19T11:43
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Тело десятилетней школьницы, которая ушла кататься с горки и пропала, найдено в реке в Тверской области, сообщает СУСК по региону.Тринадцатого марта в 16:30 мск в городе Андреаполе девочка 2010 года рождения ушла кататься с горки на ледянке и пропала. СК по факту безвестного исчезновения ребенка возбудил уголовное дело об убийстве.Было установлено, что от горки, где каталась девочка, через асфальтированную дорогу на лед реки Западная Двина шли следы, которые обрывались у кромки льда, около промоины. На месте происшествия была найдена ледянка. Криминалисты сделали гипсовые слепки следов детской обуви."В ходе предварительного следствия по уголовному делу при проведении поисково-розыскных мероприятий тело ребенка обнаружено в реке Западная Двина", - сообщает следствие.Устанавливаются обстоятельства и причина смерти ребенка, для чего следствием назначен ряд судебных экспертиз.
https://ria.ru/20210318/avtomobil-1601893362.html
тверская область
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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия