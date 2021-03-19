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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210319/telemost-1602048746.html
Телемост "Москва-Африка" обозначил курс на развитие сотрудничества
Телемост "Москва-Африка" обозначил курс на развитие сотрудничества
Перспективы инвестиционного и промышленного сотрудничества московских производителей со странами Африки огромны, развитие кооперации будет выгодно обеим... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:04
2021-03-19T19:04
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
африка
экономика
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Перспективы инвестиционного и промышленного сотрудничества московских производителей со странами Африки огромны, развитие кооперации будет выгодно обеим сторонам, считают участники первого международного телемоста MOSCOW-AFRICA 2021.Телемост, посвященный перспективам московских производителей в странах Африки, состоялся в пятницу в пресс-центре "Россия Сегодня". Организатором мероприятия выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Перспективное направлениеАфриканское направление является одним из наиболее перспективных для наращивания российского и московского экспорта, отметила в ходе пленарного заседания телемоста заместитель руководителя ДИПП Анна Кузменко."За последние 15 лет страны Африки показывали мощный рост экономик, опережая многие азиатские страны. И прогнозы указывают на 10-кратный рост экспортного потенциала в ближайшие 30 лет. Это гигантские возможности для сотрудничества, учитывая внедрение африканской зоны свободной торговли. Даже в условиях пандемии Москва смогла в 2020 году увеличить объемы экспорта в Африку на 7%. Дальше мы будем наблюдать геометрическую прогрессию", - уверена Кузменко.По ее словам, большие перспективы имеет сотрудничество именно в тех отраслях, которые устойчиво представлены в Москве. Это химическая промышленность, транспортное машиностроение, электроника, оптика, фармацевтика, здравоохранение, информационные технологии.Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян отметил, что телемост с Африкой – это важный посыл со стороны города, "хорошая смычка бизнеса и администрации" по решению серьезных вопросов продвижения бизнеса и организации взаимодействия с зарубежными партнерами.По его мнению, особенно востребованы в африканских странах могут стать технологии с высокой добавленной стоимостью: решения в области информационных технологий, телекоммуникаций.Другой важнейшей областью сотрудничества Варданян считает промкооперацию по созданию в Африке производственных площадок по переработке сырья, а также внедрению технологических решений.Исполнительный секретарь Сообщества развития юга Африки (САДК) Сергомена Лоурен Такс, в свою очередь, подтвердила, что стратегия экономической и технологической трансформации целого континента невозможна без надежных партнеров.Не отстать от конкурентовУчастники телемоста указали на такой серьезный повод для скорейшего выхода российских компаний на африканский рынок, как растущая активность в Африке экономических конкурентов России."Сегодня те темпы роста, которые показывает Африка, те богатства ее природных ресурсов и, в то же время, высокий интерес наших экономических конкурентов-партнеров, свидетельствуют, что нам там тоже есть место. Еще и в силу того, что мы имеем и не потеряли такой потенциал, как африканцы-выпускники наших вузов, изначально настроенные к нашей стране дружелюбно, понимающие наш менталитет и готовые с нами работать", - отметил Варданян.С ним согласен заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Координационного комитета по сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов.Директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга Сергей Носов полагает, что государство и деловое сообщество должны "идти нога в ногу и сверять часы", в чем и состоит актуальность телемоста.По его мнению, то, что в центре мероприятия – Москва, вполне закономерно. Ведь столица сегодня является не только крупнейшим производственным и технологическим центром но и демонстрирует передовые решения в области городского хозяйства (транспорт, цифровизация), что имеет огромную ценность для Африки, где резко выросла урбанизация.Моспром поможет экспортерамВ свою очередь, замглавы ДИПП сообщила, что власти города сегодня делают очень многое для того, чтобы вывести столичные компании на зарубежные рынки. Самую активную роль здесь играет центр "Моспром", созданный под эгидой ДИПП специально для поддержки экспорта.По ее словам, Москва уже сегодня занимает первое место в РФ по экспорту в страны в Африки с долей в 22% в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта. Всего же столичные предприятия в прошлом году поставили на африканский континент продукции на 2,4 миллиарда долларов.Замглавы департамента также рассказала, что в своей деятельности центр "Моспром" учитывает индивидуальные особенности, запросы и пожелания столичных компаний и их зарубежных партнеров. Центр помогает с поиском контрагентов, проведении переговоров, обеспечивает участие российских компаний в международных выставках, бизнес-миссиях.Так, в прошлом году было году было проведено 20 таких бизнес-миссий. Всего же в мероприятиях центра в 2020 году приняли участие более 130 московских производителей, для которых было организовано более 1000 деловых переговоров с иностранными байерами."Страны Африки сейчас находятся в стадии активного экономического развития: наращивают ВВП, последовательно вовлекаются в международную торговлю, интеграцию, проводят реформы экономик. Это внушает серьезные надежды на значительное увеличение объемов взаимодействия с ними на всех направлениях", - заключила Кузменко.
https://ria.ru/20210319/eksport-1602028432.html
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москва, африка, экономика

Телемост "Москва-Африка" обозначил курс на развитие сотрудничества

19:04 19.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУчастники Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021
Участники Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Перспективы инвестиционного и промышленного сотрудничества московских производителей со странами Африки огромны, развитие кооперации будет выгодно обеим сторонам, считают участники первого международного телемоста MOSCOW-AFRICA 2021.
Телемост, посвященный перспективам московских производителей в странах Африки, состоялся в пятницу в пресс-центре "Россия Сегодня". Организатором мероприятия выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Перспективное направление

Африканское направление является одним из наиболее перспективных для наращивания российского и московского экспорта, отметила в ходе пленарного заседания телемоста заместитель руководителя ДИПП Анна Кузменко.
"За последние 15 лет страны Африки показывали мощный рост экономик, опережая многие азиатские страны. И прогнозы указывают на 10-кратный рост экспортного потенциала в ближайшие 30 лет. Это гигантские возможности для сотрудничества, учитывая внедрение африканской зоны свободной торговли. Даже в условиях пандемии Москва смогла в 2020 году увеличить объемы экспорта в Африку на 7%. Дальше мы будем наблюдать геометрическую прогрессию", - уверена Кузменко.
Участники Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 17:51Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Кузменко: Москва продолжит наращивать промышленный экспорт в Африку
По ее словам, большие перспективы имеет сотрудничество именно в тех отраслях, которые устойчиво представлены в Москве. Это химическая промышленность, транспортное машиностроение, электроника, оптика, фармацевтика, здравоохранение, информационные технологии.
Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян отметил, что телемост с Африкой – это важный посыл со стороны города, "хорошая смычка бизнеса и администрации" по решению серьезных вопросов продвижения бизнеса и организации взаимодействия с зарубежными партнерами.
По его мнению, особенно востребованы в африканских странах могут стать технологии с высокой добавленной стоимостью: решения в области информационных технологий, телекоммуникаций.
"Африка сильно скакнула вперед, перешагнув эпоху настольных компьютеров и ворвавшись сразу в эпоху гаджетов, где сегодня наши компании с их программными продуктами, наработками могут стать лидерами", - считает глава МТПП.
Другой важнейшей областью сотрудничества Варданян считает промкооперацию по созданию в Африке производственных площадок по переработке сырья, а также внедрению технологических решений.
"Наши средние компании сегодня готовы вкладывать в систему сопровождения тех технологических решений, с которыми они идет на рынок, и Африка для них – рынок очень благодарный, высокомаржинальный и рентабельный", - подчеркнул Варданян.
Исполнительный секретарь Сообщества развития юга Африки (САДК) Сергомена Лоурен Такс, в свою очередь, подтвердила, что стратегия экономической и технологической трансформации целого континента невозможна без надежных партнеров.
"Именно поэтому мы видим большие возможности сотрудничества с инвесторами из России, из Москвы. У нас пока нехватка инвестиций. С должными инвестициями мы можем гарантировать процветание. Есть огромное количество сфер, в которых мы должны работать вместе максимально плодотворно: это инфраструктура, энергетика, здравоохранение, горнодобывающий сектор, сельское хозяйство", - заверила Такс.

Не отстать от конкурентов

Участники телемоста указали на такой серьезный повод для скорейшего выхода российских компаний на африканский рынок, как растущая активность в Африке экономических конкурентов России.
"Сегодня те темпы роста, которые показывает Африка, те богатства ее природных ресурсов и, в то же время, высокий интерес наших экономических конкурентов-партнеров, свидетельствуют, что нам там тоже есть место. Еще и в силу того, что мы имеем и не потеряли такой потенциал, как африканцы-выпускники наших вузов, изначально настроенные к нашей стране дружелюбно, понимающие наш менталитет и готовые с нами работать", - отметил Варданян.
Шоколад - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 17:16Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Шоколад и мороженое перспективны для увеличения экспорта в Африку
С ним согласен заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Координационного комитета по сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов.
"Все наращивают обороты. Мы видим колоссальную конкуренцию наших международных партнеров за африканский рынок, которая уже носит геополитический характер. Нам нужно сегодня сделать все, чтобы в Африку пришли не только стратегические российские инвесторы, но и средний бизнес. Африка сделала огромный шаг в развитии и сегодня ждет от России высокотехнологичную продукцию, медицинское оборудование и оборудование для сельского хозяйства. У нас это есть, и мы должны в ближайшее время выстроить туда дорогу с двусторонним движением", - отметил Морозов.
Директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга Сергей Носов полагает, что государство и деловое сообщество должны "идти нога в ногу и сверять часы", в чем и состоит актуальность телемоста.
"Наша промышленность может много дать для развития африканского континента. Речь не просто о поставках российской продукции: речь - о долгосрочных отношениях, проектах, обязательно предусматривающих послепродажное обслуживание техники и оборудования, подготовку специалистов в Африке и в дальнейшем локализацию производства и передачу технологий", - считает Носов.
По его мнению, то, что в центре мероприятия – Москва, вполне закономерно. Ведь столица сегодня является не только крупнейшим производственным и технологическим центром но и демонстрирует передовые решения в области городского хозяйства (транспорт, цифровизация), что имеет огромную ценность для Африки, где резко выросла урбанизация.
Стенд автономной организации Моспром - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:06Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Центр "Моспром" проведет международный телемост "Москва-Африка"

Моспром поможет экспортерам

В свою очередь, замглавы ДИПП сообщила, что власти города сегодня делают очень многое для того, чтобы вывести столичные компании на зарубежные рынки. Самую активную роль здесь играет центр "Моспром", созданный под эгидой ДИПП специально для поддержки экспорта.
"Даже в пандемийном году экспорт московских предприятий вырос, чему содействовало правительство Москвы, используя для адресной поддержки центр "Моспром". Он помогает компаниям в преодолении административных барьеров, поиске новых покупателей, выстраивании отношений с ними, встраивает московских производителей в международные кооперационные цепочки", - пояснила Кузменко.
По ее словам, Москва уже сегодня занимает первое место в РФ по экспорту в страны в Африки с долей в 22% в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта. Всего же столичные предприятия в прошлом году поставили на африканский континент продукции на 2,4 миллиарда долларов.
Замглавы департамента также рассказала, что в своей деятельности центр "Моспром" учитывает индивидуальные особенности, запросы и пожелания столичных компаний и их зарубежных партнеров. Центр помогает с поиском контрагентов, проведении переговоров, обеспечивает участие российских компаний в международных выставках, бизнес-миссиях.
Так, в прошлом году было году было проведено 20 таких бизнес-миссий. Всего же в мероприятиях центра в 2020 году приняли участие более 130 московских производителей, для которых было организовано более 1000 деловых переговоров с иностранными байерами.
"Страны Африки сейчас находятся в стадии активного экономического развития: наращивают ВВП, последовательно вовлекаются в международную торговлю, интеграцию, проводят реформы экономик. Это внушает серьезные надежды на значительное увеличение объемов взаимодействия с ними на всех направлениях", - заключила Кузменко.
Участники Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 17:50Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Такс: САДК видит возможности для сотрудничества с инвесторами из России
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАфрикаЭкономика
 
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