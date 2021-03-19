https://ria.ru/20210319/telemost-1601909982.html

Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена

Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена

В мировой практике не было случаев разговора лидеров двух государств в прямом эфире, если президент США Джо Байден согласится на предложение российского коллеги РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T03:25

2021-03-19T03:25

2021-03-19T03:26

россия

владимир познер

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В мировой практике не было случаев разговора лидеров двух государств в прямом эфире, если президент США Джо Байден согласится на предложение российского коллеги Владимира Путина провести такую дискуссию, это станет первым подобным случаем, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов СССР и РФ Владимир Шевченко.Путин в четверг предложил Байдену поговорить в прямом эфире, не откладывая разговор, в пятницу или в понедельник. Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.Он отметил, что считает предложение Путина правильным. "Президент предложил - и правильно сделал, вот и посмотрим на реакцию США", - сказал эксперт.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".

https://ria.ru/20210319/psikh-1601908368.html

https://ria.ru/20210319/bayden-1601906386.html

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россия, владимир познер, джо байден, владимир путин, сша, в мире