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Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
В мировой практике не было случаев разговора лидеров двух государств в прямом эфире, если президент США Джо Байден согласится на предложение российского коллеги РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T03:25
2021-03-19T03:26
россия
владимир познер
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В мировой практике не было случаев разговора лидеров двух государств в прямом эфире, если президент США Джо Байден согласится на предложение российского коллеги Владимира Путина провести такую дискуссию, это станет первым подобным случаем, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов СССР и РФ Владимир Шевченко.Путин в четверг предложил Байдену поговорить в прямом эфире, не откладывая разговор, в пятницу или в понедельник. Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.Он отметил, что считает предложение Путина правильным. "Президент предложил - и правильно сделал, вот и посмотрим на реакцию США", - сказал эксперт.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
https://ria.ru/20210319/psikh-1601908368.html
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россия, владимир познер, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена

03:25 19.03.2021 (обновлено: 03:26 19.03.2021)
 
© REUTERS / Alexander Natruskin/File PhotoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Alexander Natruskin/File Photo
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В мировой практике не было случаев разговора лидеров двух государств в прямом эфире, если президент США Джо Байден согласится на предложение российского коллеги Владимира Путина провести такую дискуссию, это станет первым подобным случаем, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов СССР и РФ Владимир Шевченко.
Путин в четверг предложил Байдену поговорить в прямом эфире, не откладывая разговор, в пятницу или в понедельник. Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.
"Очень давно были телемосты с американцами, тогда мост сделал Владимир Познер с Ларри Кингом. После этого такой практики не было. Сейчас появились новые технологии и новые возможности. Но это будет впервые на таком уровне", - сказал Шевченко.
Он отметил, что считает предложение Путина правильным. "Президент предложил - и правильно сделал, вот и посмотрим на реакцию США", - сказал эксперт.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
02:04
"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
01:02
Байден ушел от ответа на вопрос о возможности разговора с Путиным
 
РоссияВладимир ПознерДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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