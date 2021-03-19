https://ria.ru/20210319/telegram-1602005741.html

В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась возможность создавать в каналах голосовые чаты, количество слушателей теперь неограниченно. Об этом сообщается в блоге мессенджера. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:00

2021-03-19T16:00

2021-03-19T18:12

telegram (приложение)

технологии

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Telegram появилась возможность создавать в каналах голосовые чаты, количество слушателей теперь неограниченно. Об этом сообщается в блоге мессенджера.С декабря 2020 года голосовые чаты в Telegram были доступны только в группах.Теперь их также можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут "поднимать руку" для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов."Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей — благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", — говорится в сообщении.Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — приглашенным спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.

https://ria.ru/20210312/boty-1600936161.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), технологии