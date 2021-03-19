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https://ria.ru/20210319/telegram-1602005741.html
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась возможность создавать в каналах голосовые чаты, количество слушателей теперь неограниченно. Об этом сообщается в блоге мессенджера. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:00
2021-03-19T18:12
telegram (приложение)
технологии
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Telegram появилась возможность создавать в каналах голосовые чаты, количество слушателей теперь неограниченно. Об этом сообщается в блоге мессенджера.С декабря 2020 года голосовые чаты в Telegram были доступны только в группах.Теперь их также можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут "поднимать руку" для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов."Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей — благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", — говорится в сообщении.Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — приглашенным спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.
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telegram (приложение), технологии

В Telegram появилась новая функция

16:00 19.03.2021 (обновлено: 18:12 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Telegram появилась возможность создавать в каналах голосовые чаты, количество слушателей теперь неограниченно. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
С декабря 2020 года голосовые чаты в Telegram были доступны только в группах.
Теперь их также можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут "поднимать руку" для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов.
"Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей — благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", — говорится в сообщении.
Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — приглашенным спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 14:11
Telegram заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные
 
Telegram (приложение)Технологии
 
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