https://ria.ru/20210319/telegram-1602005741.html
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась возможность создавать в каналах голосовые чаты, количество слушателей теперь неограниченно. Об этом сообщается в блоге мессенджера. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:00
2021-03-19T16:00
2021-03-19T18:12
telegram (приложение)
технологии
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Telegram появилась возможность создавать в каналах голосовые чаты, количество слушателей теперь неограниченно. Об этом сообщается в блоге мессенджера.С декабря 2020 года голосовые чаты в Telegram были доступны только в группах.Теперь их также можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут "поднимать руку" для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов."Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей — благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", — говорится в сообщении.Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — приглашенным спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.
https://ria.ru/20210312/boty-1600936161.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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telegram (приложение), технологии
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
В Telegram
появилась возможность создавать в каналах голосовые чаты, количество слушателей теперь неограниченно. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
С декабря 2020 года голосовые чаты в Telegram были доступны только в группах.
Теперь их также можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут "поднимать руку" для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов.
"Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей — благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", — говорится в сообщении.
Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — приглашенным спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.