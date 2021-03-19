https://ria.ru/20210319/tank-1601952530.html

В Италии танк по ошибке обстрелял птицеферму

В Италии танк по ошибке обстрелял птицеферму

Танк на учениях в итальянской провинции Порденоне по ошибке обстрелял птицеферму — многие животные погибли, сообщает газета il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:16

2021-03-19T12:16

2021-03-19T13:13

италия

в мире

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РИМ, 19 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Танк на учениях в итальянской провинции Порденоне по ошибке обстрелял птицеферму — многие животные погибли, сообщает газета il Fatto Quotidiano.Инцидент произошел в среду на местном армейском полигоне. По предварительным данным, экипаж танка ошибся при стрельбе на учениях и пробил снарядом стену птицефабрики. Хозяева предприятия увидели разрушения на следующее утро, придя на работу.Прокуратура Порденоне начала расследование. По информации издания, следователи наложили арест на четыре танка.Военным предстоит объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населенного пункта, с учетом того, что место для стрельбы находилось в противоположном направлении.

https://ria.ru/20210314/dengi-1601149125.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, в мире