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В Италии танк по ошибке обстрелял птицеферму
В Италии танк по ошибке обстрелял птицеферму
Танк на учениях в итальянской провинции Порденоне по ошибке обстрелял птицеферму — многие животные погибли, сообщает газета il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:16
2021-03-19T12:16
2021-03-19T13:13
италия
в мире
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РИМ, 19 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Танк на учениях в итальянской провинции Порденоне по ошибке обстрелял птицеферму — многие животные погибли, сообщает газета il Fatto Quotidiano.Инцидент произошел в среду на местном армейском полигоне. По предварительным данным, экипаж танка ошибся при стрельбе на учениях и пробил снарядом стену птицефабрики. Хозяева предприятия увидели разрушения на следующее утро, придя на работу.Прокуратура Порденоне начала расследование. По информации издания, следователи наложили арест на четыре танка.Военным предстоит объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населенного пункта, с учетом того, что место для стрельбы находилось в противоположном направлении.
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италия, в мире
РИМ, 19 мар — РИА Новости, Александр Логунов.
Танк на учениях в итальянской
провинции Порденоне по ошибке обстрелял птицеферму — многие животные погибли, сообщает газета il Fatto Quotidiano
.
Инцидент произошел в среду на местном армейском полигоне. По предварительным данным, экипаж танка ошибся при стрельбе на учениях и пробил снарядом стену птицефабрики. Хозяева предприятия увидели разрушения на следующее утро, придя на работу.
Прокуратура Порденоне начала расследование. По информации издания, следователи наложили арест на четыре танка.
Военным предстоит объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населенного пункта, с учетом того, что место для стрельбы находилось в противоположном направлении.