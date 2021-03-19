https://ria.ru/20210319/studenty-1601922998.html

Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, сократилась вдвое

Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, сократилась вдвое

Доля родителей, которые хотят, чтобы их ребенок после школы поступил в вуз, сократилась почти вдвое за последние десять лет, следует из опроса сервиса по поиску РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T09:32

2021-03-19T09:32

2021-03-19T11:33

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Доля родителей, которые хотят, чтобы их ребенок после школы поступил в вуз, сократилась почти вдвое за последние десять лет, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob.Так, о намерении детей продолжить образование сообщили 43 процента респондентов, в то время как год назад об аналогичных планах заявляли 48 процентов родителей, а в 2010-м — 80.Каждый пятый опрошенный рассказал, что выпускник будет поступать в колледж, каждый четвертый — что подросток еще не определился с выбором и не решил, хочет ли продолжать обучение. О том, что после школы ребенок пойдет работать, сообщили два процента родителей.По словам участников опроса, на планы выпускников в этом году повлияла пандемия, снижение качества школьного образования из-за дистанционного формата, неспособность родителей оплачивать репетиторов и отсутствие очных подготовительных курсов из-за коронавирусных ограничений.

https://ria.ru/20210307/ekzameny-1600266402.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, superjob, общество