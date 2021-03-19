Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/studenty-1601922998.html
Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, сократилась вдвое
Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, сократилась вдвое
Доля родителей, которые хотят, чтобы их ребенок после школы поступил в вуз, сократилась почти вдвое за последние десять лет, следует из опроса сервиса по поиску РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:32
2021-03-19T11:33
навигатор абитуриента
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
superjob
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155971/27/1559712728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_745da11d2da8eca8fa1d56fcac0805e1.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Доля родителей, которые хотят, чтобы их ребенок после школы поступил в вуз, сократилась почти вдвое за последние десять лет, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob.Так, о намерении детей продолжить образование сообщили 43 процента респондентов, в то время как год назад об аналогичных планах заявляли 48 процентов родителей, а в 2010-м — 80.Каждый пятый опрошенный рассказал, что выпускник будет поступать в колледж, каждый четвертый — что подросток еще не определился с выбором и не решил, хочет ли продолжать обучение. О том, что после школы ребенок пойдет работать, сообщили два процента родителей.По словам участников опроса, на планы выпускников в этом году повлияла пандемия, снижение качества школьного образования из-за дистанционного формата, неспособность родителей оплачивать репетиторов и отсутствие очных подготовительных курсов из-за коронавирусных ограничений.
https://ria.ru/20210307/ekzameny-1600266402.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155971/27/1559712728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b46ac8e1320d0a5d4c5fab24a3be9c39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, superjob, общество

Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, сократилась вдвое

09:32 19.03.2021 (обновлено: 11:33 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха
Студенты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Доля родителей, которые хотят, чтобы их ребенок после школы поступил в вуз, сократилась почти вдвое за последние десять лет, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob.
Так, о намерении детей продолжить образование сообщили 43 процента респондентов, в то время как год назад об аналогичных планах заявляли 48 процентов родителей, а в 2010-м — 80.
Каждый пятый опрошенный рассказал, что выпускник будет поступать в колледж, каждый четвертый — что подросток еще не определился с выбором и не решил, хочет ли продолжать обучение. О том, что после школы ребенок пойдет работать, сообщили два процента родителей.
По словам участников опроса, на планы выпускников в этом году повлияла пандемия, снижение качества школьного образования из-за дистанционного формата, неспособность родителей оплачивать репетиторов и отсутствие очных подготовительных курсов из-за коронавирусных ограничений.
Студенты во время обучения в Крымском Федеральном Университете имени В. И. Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 11:54
В России студенты будут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам
 
Навигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияSuperjobОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:20Китай призвал США устранить влияние политики администрации Трампа
05:15В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
Лента новостейМолния