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Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, сократилась вдвое
Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, сократилась вдвое
Доля родителей, которые хотят, чтобы их ребенок после школы поступил в вуз, сократилась почти вдвое за последние десять лет, следует из опроса сервиса по поиску РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:32
2021-03-19T09:32
2021-03-19T11:33
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Доля родителей, которые хотят, чтобы их ребенок после школы поступил в вуз, сократилась почти вдвое за последние десять лет, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob.Так, о намерении детей продолжить образование сообщили 43 процента респондентов, в то время как год назад об аналогичных планах заявляли 48 процентов родителей, а в 2010-м — 80.Каждый пятый опрошенный рассказал, что выпускник будет поступать в колледж, каждый четвертый — что подросток еще не определился с выбором и не решил, хочет ли продолжать обучение. О том, что после школы ребенок пойдет работать, сообщили два процента родителей.По словам участников опроса, на планы выпускников в этом году повлияла пандемия, снижение качества школьного образования из-за дистанционного формата, неспособность родителей оплачивать репетиторов и отсутствие очных подготовительных курсов из-за коронавирусных ограничений.
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, superjob, общество
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Доля родителей, которые хотят, чтобы их ребенок после школы поступил в вуз, сократилась почти вдвое за последние десять лет, следует из опроса
сервиса по поиску работы Superjob
.
Так, о намерении детей продолжить образование сообщили 43 процента респондентов, в то время как год назад об аналогичных планах заявляли 48 процентов родителей, а в 2010-м — 80.
Каждый пятый опрошенный рассказал, что выпускник будет поступать в колледж, каждый четвертый — что подросток еще не определился с выбором и не решил, хочет ли продолжать обучение. О том, что после школы ребенок пойдет работать, сообщили два процента родителей.
По словам участников опроса, на планы выпускников в этом году повлияла пандемия, снижение качества школьного образования из-за дистанционного формата, неспособность родителей оплачивать репетиторов и отсутствие очных подготовительных курсов из-за коронавирусных ограничений.