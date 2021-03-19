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Умер актер Театра российской армии Виталий Стремовский
Умер актер Театра российской армии Виталий Стремовский
Актер Театра российской армии, заслуженный артист России, режиссёр Виталий Стремовский умер от коронавируса на 74-м году жизни, сообщил его сын Илья... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:36
2021-03-19T09:36
культура
коронавирус в россии
новости культуры
центральный академический театр российской армии
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Актер Театра российской армии, заслуженный артист России, режиссёр Виталий Стремовский умер от коронавируса на 74-м году жизни, сообщил его сын Илья Стремовский."К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился", - написал сын на странице Стремовского-старшего в Facebook, уточнив, что о дате и месте прощания сообщит позже.Виталий Стремовский - заслуженный артист России, родился 13 июня 1947 года в Москве, окончил школу-студию МХАТ. С 1972 года служил в Театре российской армии. В 1986 году получил режиссерское образование в театральном училище имени Щукина и поставил ряд спектаклей, среди которых "Схватка", "Старый холостяк и распутники" и "Марио и фокусник".
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РИА Новости
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коронавирус в россии, новости культуры, центральный академический театр российской армии

Умер актер Театра российской армии Виталий Стремовский

09:36 19.03.2021
 
© Фото : Центральный академический Театр Российской АрмииЗаслуженный артист России Виталий Стремовский
Заслуженный артист России Виталий Стремовский - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : Центральный академический Театр Российской Армии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Актер Театра российской армии, заслуженный артист России, режиссёр Виталий Стремовский умер от коронавируса на 74-м году жизни, сообщил его сын Илья Стремовский.
"К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился", - написал сын на странице Стремовского-старшего в Facebook, уточнив, что о дате и месте прощания сообщит позже.
Виталий Стремовский - заслуженный артист России, родился 13 июня 1947 года в Москве, окончил школу-студию МХАТ. С 1972 года служил в Театре российской армии. В 1986 году получил режиссерское образование в театральном училище имени Щукина и поставил ряд спектаклей, среди которых "Схватка", "Старый холостяк и распутники" и "Марио и фокусник".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиталий Стремовский (справа) в роли Либеро Бокка и Александр Дик (слева) в роли Луиджи Пальи в сцене из спектакля "Осенняя история.
Спектакль Осенняя история в театре Армии - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Виталий Стремовский (справа) в роли Либеро Бокка и Александр Дик (слева) в роли Луиджи Пальи в сцене из спектакля "Осенняя история.
 
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