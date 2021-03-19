https://ria.ru/20210319/stremovskiy-1601923591.html

Умер актер Театра российской армии Виталий Стремовский

Умер актер Театра российской армии Виталий Стремовский

Актер Театра российской армии, заслуженный артист России, режиссёр Виталий Стремовский умер от коронавируса на 74-м году жизни, сообщил его сын Илья... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T09:36

2021-03-19T09:36

2021-03-19T09:36

культура

коронавирус в россии

новости культуры

центральный академический театр российской армии

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Актер Театра российской армии, заслуженный артист России, режиссёр Виталий Стремовский умер от коронавируса на 74-м году жизни, сообщил его сын Илья Стремовский."К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился", - написал сын на странице Стремовского-старшего в Facebook, уточнив, что о дате и месте прощания сообщит позже.Виталий Стремовский - заслуженный артист России, родился 13 июня 1947 года в Москве, окончил школу-студию МХАТ. С 1972 года служил в Театре российской армии. В 1986 году получил режиссерское образование в театральном училище имени Щукина и поставил ряд спектаклей, среди которых "Схватка", "Старый холостяк и распутники" и "Марио и фокусник".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, новости культуры, центральный академический театр российской армии