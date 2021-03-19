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Названа самая счастливая страна
Названа самая счастливая страна
Финляндия в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, опубликованный в пятницу. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:23
2021-03-19T11:23
финляндия
норвегия
оон
грузия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мар - РИА Новости. Финляндия в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, опубликованный в пятницу.Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 149 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.В десятку наиболее счастливых стран вошли также Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США расположились на 14-м месте, Великобритания на 18-м, Франция на 20-м.Из стран бывшего СССР наилучшие показатели у Эстонии и Литвы – они на 28-м и 29-м месте соответственно, Киргизия на 33-м, Латвия на 34-м, Казахстан на 36-м, Молдавия на 49-м, Россия на 60-м, Таджикистан на 62-м, Украина на 69-м, Грузия на 73-м.Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Зимбабве (последняя строчка рейтинга) и Танзания.
https://ria.ru/20210305/rossiyanki-1600014822.html
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финляндия, норвегия, оон, грузия, в мире

Названа самая счастливая страна

11:23 19.03.2021
 
© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Flickr / Jonathan
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 мар - РИА Новости. Финляндия в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, опубликованный в пятницу.
Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 149 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.
В десятку наиболее счастливых стран вошли также Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США расположились на 14-м месте, Великобритания на 18-м, Франция на 20-м.
Из стран бывшего СССР наилучшие показатели у Эстонии и Литвы – они на 28-м и 29-м месте соответственно, Киргизия на 33-м, Латвия на 34-м, Казахстан на 36-м, Молдавия на 49-м, Россия на 60-м, Таджикистан на 62-м, Украина на 69-м, Грузия на 73-м.
Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Зимбабве (последняя строчка рейтинга) и Танзания.
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