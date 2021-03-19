https://ria.ru/20210319/stavka-1601971658.html

Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое ужесточение денежно-кредитной... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:32

2021-03-19T13:32

2021-03-19T16:17

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597203024_0:59:3151:1831_1920x0_80_0_0_4168bda3fe5d763fe41d4123fa59b3e6.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года.Мера, призванная снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты, может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам. В частности, об этом уже заявили в Сбербанке, отметив, что повышения будут "не очень значимыми". В ВТБ также анонсировали изменения.В предыдущий раз ставку поднимали на 0,25 процентного пункта. Тогда решение носило упреждающий характер из-за негативного влияния на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.В прошлом году Банк России для борьбы с последствиями пандемии впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику: летом ставку довели до исторического минимума в 4,25 процента годовых. Но осенью инфляция стала разгоняться и цикл смягчений поставили на паузу.В итоге ситуация обострилась настолько, что правительство решило вмешаться административными мерами — заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввести зерновой демпфер и повысить экспортные пошлины на подсолнечник. Сейчас инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель в четыре процента. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что не исключает повышения ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться. Опрошенные агентством эксперты высказывали мнение, что такой момент еще не наступил, и ожидали, что ставка останется неизменной.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

https://ria.ru/20210316/stavka-1601401336.html

https://ria.ru/20210310/giperinflyatsiya-1600679244.html

https://ria.ru/20210211/mvf-1596890038.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика