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https://ria.ru/20210319/stavka-1601971658.html
Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5% годовых
Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5% годовых
Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое ужесточение денежно-кредитной... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:32
2021-03-19T16:17
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года.Мера, призванная снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты, может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам. В частности, об этом уже заявили в Сбербанке, отметив, что повышения будут "не очень значимыми". В ВТБ также анонсировали изменения.В предыдущий раз ставку поднимали на 0,25 процентного пункта. Тогда решение носило упреждающий характер из-за негативного влияния на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.В прошлом году Банк России для борьбы с последствиями пандемии впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику: летом ставку довели до исторического минимума в 4,25 процента годовых. Но осенью инфляция стала разгоняться и цикл смягчений поставили на паузу.В итоге ситуация обострилась настолько, что правительство решило вмешаться административными мерами — заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввести зерновой демпфер и повысить экспортные пошлины на подсолнечник. Сейчас инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель в четыре процента. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что не исключает повышения ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться. Опрошенные агентством эксперты высказывали мнение, что такой момент еще не наступил, и ожидали, что ставка останется неизменной.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
https://ria.ru/20210316/stavka-1601401336.html
https://ria.ru/20210310/giperinflyatsiya-1600679244.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

13:32 19.03.2021 (обновлено: 16:17 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года.
Мера, призванная снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты, может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам. В частности, об этом уже заявили в Сбербанке, отметив, что повышения будут "не очень значимыми". В ВТБ также анонсировали изменения.
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Bloomberg: в России до конца года могут повысить ключевую ставку до 6%
В предыдущий раз ставку поднимали на 0,25 процентного пункта. Тогда решение носило упреждающий характер из-за негативного влияния на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.
В прошлом году Банк России для борьбы с последствиями пандемии впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику: летом ставку довели до исторического минимума в 4,25 процента годовых. Но осенью инфляция стала разгоняться и цикл смягчений поставили на паузу.
В итоге ситуация обострилась настолько, что правительство решило вмешаться административными мерами — заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввести зерновой демпфер и повысить экспортные пошлины на подсолнечник.
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Сейчас инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель в четыре процента. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что не исключает повышения ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться.
Опрошенные агентством эксперты высказывали мнение, что такой момент еще не наступил, и ожидали, что ставка останется неизменной.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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