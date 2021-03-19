https://ria.ru/20210319/ssha-1601960491.html

В Кремле оценили возможность холодной войны с США

В Кремле оценили возможность холодной войны с США

В Кремле всегда надеются на лучшее в отношениях с США, но готовятся к худшему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:49

2021-03-19T12:49

2021-03-19T14:34

владимир путин

россия

джо байден

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Кремле всегда надеются на лучшее в отношениях с США, но готовятся к худшему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности новой холодной войны между странами.Накануне Владимир Путин после резких высказываний американского президента Джо Байдена в свой адрес предложил организовать открытую и публичную беседу двух лидеров в пятницу или в понедельник. В ответ Белый дом заявил, что президенты уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным."Все-таки наблюдатели и специалисты — они как раз зарабатывают хлеб на подобных прогнозах. Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но всегда готовы к худшему при этом", — отметил Песков.Также он подчеркнул, что российское руководство, несмотря ни на что, стремится поддерживать отношения двух стран, поскольку это соответствует интересам всего мира."Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", — добавил представитель Кремля.Он отметил, что в разговоре двух лидеров можно было бы поднять и тему безосновательных обвинений Вашингтона в адрес Москвы. Песков добавил, что технологии позволяют провести эти переговоры по закрытой связи публично."В прямом эфире — потому что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую, потому что это будет интересно народам двух стран", — сказал он.Ранее Байден в интервью журналисту канала ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", и добавил, что российский президент "заплатит" за вмешательство в выборы.МИД после этого заявления вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.

https://ria.ru/20210319/ssha-1601922677.html

https://ria.ru/20210319/psikh-1601908368.html

https://ria.ru/20210318/bayden-1601900570.html

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владимир путин, россия, джо байден, дмитрий песков, сша