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Наука
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Американский спутник взорвался в космосе
Американский спутник взорвался в космосе
Неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:20
2021-03-19T13:09
наука
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США."Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 в 10:11 мск 10 марта &lt;…&gt; Отслеживается 16 связанных с этим обломков — нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом)", — говорится в сообщении в твиттере эскадрильи.По данным ВВС США, до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров. Несут ли угрозу обломки работающим спутникам, не уточняется.NOAA 17 был запущен в июне 2002 года и выведен из эксплуатации в 2013 году. Спутники данной серии в прошлом уже разрушались в космосе из-за взрыва бортовых батарей.
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космос, ввс сша, сша

Американский спутник взорвался в космосе

09:20 19.03.2021 (обновлено: 13:09 19.03.2021)
 
© NASAАмериканский метеорологический спутник NOAA 17 (NOAA-M) на орбите в представлении художника
Американский метеорологический спутник NOAA 17 (NOAA-M) на орбите в представлении художника - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© NASA
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 в 10:11 мск 10 марта <…> Отслеживается 16 связанных с этим обломков — нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом)", — говорится в сообщении в твиттере эскадрильи.
По данным ВВС США, до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров. Несут ли угрозу обломки работающим спутникам, не уточняется.
NOAA 17 был запущен в июне 2002 года и выведен из эксплуатации в 2013 году. Спутники данной серии в прошлом уже разрушались в космосе из-за взрыва бортовых батарей.
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