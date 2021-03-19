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Американский спутник взорвался в космосе
Американский спутник взорвался в космосе
Неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:20
2021-03-19T09:20
2021-03-19T13:09
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США."Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 в 10:11 мск 10 марта <…> Отслеживается 16 связанных с этим обломков — нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом)", — говорится в сообщении в твиттере эскадрильи.По данным ВВС США, до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров. Несут ли угрозу обломки работающим спутникам, не уточняется.NOAA 17 был запущен в июне 2002 года и выведен из эксплуатации в 2013 году. Спутники данной серии в прошлом уже разрушались в космосе из-за взрыва бортовых батарей.
https://ria.ru/20210319/mks-1601905294.html
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