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Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному
Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному
Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашний арест Олегу Навальному, Любови Соболь и двум столичным депутатам в рамках дела о нарушении... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:06
2021-03-19T19:17
любовь соболь
олег навальный
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашний арест Олегу Навальному, Любови Соболь и двум столичным депутатам в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Соболь Л.Э., Штейн Л.П., Янкаускаса К.С. и Навального О.А. до 23 июня", - сказала собеседница агентства.Таким образом, юрист ФБК* Соболь, брат Алексея Навального Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн и депутат района Зюзино Константин Янкаускас не смогут покидать свои дома и пользоваться интернетом еще три месяца.Накануне суд продлил домашний арест пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, координатору московского штаба Навального и его соратнику Олегу Степанову и Дмитрию Барановскому. Сегодня суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий главе "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой и соратнику Навального Николаю Ляскину.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.*Организации включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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любовь соболь, олег навальный, происшествия

Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному

19:06 19.03.2021 (обновлено: 19:17 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашний арест Олегу Навальному, Любови Соболь и двум столичным депутатам в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Соболь Л.Э., Штейн Л.П., Янкаускаса К.С. и Навального О.А. до 23 июня", - сказала собеседница агентства.
Таким образом, юрист ФБК* Соболь, брат Алексея Навального Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн и депутат района Зюзино Константин Янкаускас не смогут покидать свои дома и пользоваться интернетом еще три месяца.
Накануне суд продлил домашний арест пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, координатору московского штаба Навального и его соратнику Олегу Степанову и Дмитрию Барановскому. Сегодня суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий главе "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой и соратнику Навального Николаю Ляскину.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
*Организации включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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