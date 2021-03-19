https://ria.ru/20210319/sobol-1602049520.html

Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному

Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному

Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашний арест Олегу Навальному, Любови Соболь и двум столичным депутатам в рамках дела о нарушении... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T19:06

2021-03-19T19:06

2021-03-19T19:17

любовь соболь

олег навальный

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашний арест Олегу Навальному, Любови Соболь и двум столичным депутатам в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Соболь Л.Э., Штейн Л.П., Янкаускаса К.С. и Навального О.А. до 23 июня", - сказала собеседница агентства.Таким образом, юрист ФБК* Соболь, брат Алексея Навального Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн и депутат района Зюзино Константин Янкаускас не смогут покидать свои дома и пользоваться интернетом еще три месяца.Накануне суд продлил домашний арест пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, координатору московского штаба Навального и его соратнику Олегу Степанову и Дмитрию Барановскому. Сегодня суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий главе "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой и соратнику Навального Николаю Ляскину.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.*Организации включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210316/dopros-1601437994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, олег навальный, происшествия