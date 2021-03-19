https://ria.ru/20210319/sobol-1602049520.html
Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному
Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному
Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашний арест Олегу Навальному, Любови Соболь и двум столичным депутатам в рамках дела о нарушении... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:06
2021-03-19T19:06
2021-03-19T19:17
любовь соболь
олег навальный
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашний арест Олегу Навальному, Любови Соболь и двум столичным депутатам в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Соболь Л.Э., Штейн Л.П., Янкаускаса К.С. и Навального О.А. до 23 июня", - сказала собеседница агентства.Таким образом, юрист ФБК* Соболь, брат Алексея Навального Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн и депутат района Зюзино Константин Янкаускас не смогут покидать свои дома и пользоваться интернетом еще три месяца.Накануне суд продлил домашний арест пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, координатору московского штаба Навального и его соратнику Олегу Степанову и Дмитрию Барановскому. Сегодня суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий главе "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой и соратнику Навального Николаю Ляскину.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.*Организации включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210316/dopros-1601437994.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь соболь, олег навальный, происшествия
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Басманный суд Москвы
продлил до 23 июня домашний арест Олегу Навальному
, Любови Соболь
и двум столичным депутатам в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Соболь Л.Э., Штейн Л.П., Янкаускаса К.С. и Навального О.А. до 23 июня", - сказала собеседница агентства.
Таким образом, юрист ФБК
* Соболь, брат Алексея Навального Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн
и депутат района Зюзино Константин Янкаускас
не смогут покидать свои дома и пользоваться интернетом еще три месяца.
Накануне суд продлил домашний арест пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш
, участнице Pussy Riot Марии Алехиной
, координатору московского штаба Навального и его соратнику Олегу Степанову и Дмитрию Барановскому. Сегодня суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий главе "Альянса врачей
"* Анастасии Васильевой и соратнику Навального Николаю Ляскину
.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
*Организации включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.